Πέντε συμβουλές για την προστασία της ψυχικής υγείας τον χειμώνα

Με την αλλαγή της ώρας και την επίσημη είσοδο του χειμώνα, πολλοί άνθρωποι βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ημέρα μικραίνει αισθητά, το σκοτάδι απλώνεται από νωρίς το απόγευμα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε καταβαράθρωση της ψυχικής διάθεσης. Ωστόσο, υπάρχουν αποδεδειγμένοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η σκοτεινή περίοδος του χρόνου, σύμφωνα με τις συμβουλές ειδικών.

Η επίδραση του χειμώνα και οι συμβουλές των ειδικών

Η εποχή του χειμώνα, με τις λιγότερες ώρες φωτός και την επικράτηση του σκοταδιού, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία μας. Η αλλαγή αυτή διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι, το οποίο ρυθμίζει τον ύπνο και την εγρήγορση, καθιστώντας τα πρωινά πιο δύσκολα λόγω της έλλειψης ποιοτικού ύπνου. Αυτή η κατάσταση είναι κοινή για πολλούς και απαιτεί συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Conversation, οι καθηγητές Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης, Άντι Μ. Μόρλεϊ και Σάντι Μαν, αμφότεροι από το Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, προτείνουν πέντε έξυπνες συμβουλές. Οι ειδικοί αυτοί τονίζουν τη σημασία της προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ώστε να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία και να περάσουμε πιο εύκολα τους χειμερινούς μήνες.

Αξιοποίηση του φυσικού φωτός

Το φυσικό φως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού, το οποίο αποτελεί το εσωτερικό σύστημα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του ύπνου μας και την εγρήγορσή μας. Καθώς τα βράδια γίνονται πιο σκοτεινά νωρίτερα, το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Η διαταραχή των προτύπων ύπνου που μπορεί να προκύψει, συχνά οδηγεί σε δυσκολότερα πρωινά λόγω της έλλειψης επαρκούς ανάπαυσης.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, οι ειδικοί συστήνουν να αξιοποιούμε στο έπακρο το φως της ημέρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί περνώντας χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ακόμα και αν πρόκειται για μια σύντομη βόλτα γύρω από το τετράγωνο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος ή ενός διαλείμματος για καφέ. Μια τέτοια αλλαγή σκηνικού μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από την πίεση της καθημερινότητας και να μας βοηθήσει να νιώσουμε ανανεωμένοι, ειδικά αν εστιάσουμε στο πράσινο περιβάλλον γύρω μας.

Στην περίπτωση που ο χρόνος δεν επιτρέπει την έξοδο από το κτίριο, μια εναλλακτική λύση είναι να καθίσουμε δίπλα σε ένα παράθυρο. Έτσι, μπορούμε να απολαύσουμε λίγο φυσικό φως και να έχουμε μια διαφορετική οπτική γωνία για το περιβάλλον μας, συμβάλλοντας στην καλύτερη προσαρμογή του βιολογικού μας ρυθμού.

Η σημασία της σωματικής άσκησης

Όταν ο καιρός είναι κρύος και σκοτεινός, είναι ιδιαίτερα εύκολο να παραλείψουμε τις προπονήσεις μας. Η τάση είναι να επιλέγουμε τη χαλάρωση στο σπίτι, παρέα με ένα ζεστό ρόφημα ή το αγαπημένο μας σνακ, αντί για σωματική δραστηριότητα. Ωστόσο, η άσκηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη που εκτείνονται πέρα από τη σωματική μας υγεία.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Είτε πρόκειται για έναν περίπατο στη γειτονιά, είτε για μια επίσκεψη στο γυμναστήριο, είτε ακόμα και για έναν σύντομο περίπατο, κάθε μορφή άσκησης μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα την αλλαγή της εποχής και τις επιπτώσεις της στην ψυχολογία μας.

Προσαρμογή προσδοκιών και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι απολύτως θεμιτό να προσαρμόζουμε τις προσδοκίες μας σχετικά με τα καθημερινά μας επιτεύγματα. Η αυτοεκτίμηση αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για την ευημερία μας και η διατήρησή της είναι κρίσιμη σε περιόδους που η διάθεσή μας μπορεί να είναι πεσμένη. Η αναγνώριση αυτής της ανάγκης είναι το πρώτο βήμα για την ψυχική μας ενδυνάμωση.

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει το να είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας και να αναγνωρίζουμε τα πράγματα που έχουμε ήδη πετύχει, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Το να γιορτάζουμε τις μικρές καθημερινές μας νίκες, ακόμα και τις πιο ασήμαντες, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας και να μας προσφέρει την απαραίτητη ψυχική ώθηση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki