Η Κορώνη φιλοξενεί πολυήμερο φεστιβάλ για τη μεσογειακή διατροφή

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας πολυδιάστατης πρωτοβουλίας, η οποία θα τιμήσει την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με τίτλο «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής». Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου του έτους 2026. Η Κορώνη, μία από τις πλέον εμβληματικές κοινότητες, θα φιλοξενήσει πλήθος δράσεων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό της ρόλο ως Πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής για το συγκεκριμένο έτος.

Η Κορώνη στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσογειακή Διατροφή, καθώς η 16η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί για πρώτη φορά ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, μετά από σχετική ανακήρυξη της UNESCO. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κορώνη αναλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο, φιλοξενώντας μια σειρά από επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, ως Εμβληματική Κοινότητα και Πρέσβειρα για το έτος 2026. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία και τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής, εστιάζοντας στην παράδοση και τον πολιτισμό που τη συνοδεύουν.

Η επιστημονική κάλυψη των εκδηλώσεων διασφαλίζεται από την ενεργή συμμετοχή τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, τα Τμήματα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και το Τμήμα Γεωπονίας, συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους στην επιτυχία του φεστιβάλ. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή και την πολιτιστική διάσταση.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και επιστημονικές ομιλίες

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά. Θα πραγματοποιηθούν επιστημονικές ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μεταξύ αυτών, ο Καθηγητής Ιωακείμ Σπηλιόπουλος από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και η Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Ντετοπούλου από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, με έδρα την Καλαμάτα, θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με το κοινό.

Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις ειδικά για μαθητές και φοιτητές. Ένα βιωματικό εργαστήριο και γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου θα διεξαχθεί από την Τεχνολόγο Τροφίμων Κωνσταντίνα Μπουγέση. Η δράση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Παραδοσιακό Προβιομηχανικό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού και θα συμμετάσχουν μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, καθώς και ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπλέον, η αγγειοπλάστης/κεραμίστρια Μαρία Βασιλογιαννακοπούλου θα καθοδηγήσει ένα βιωματικό εργαστήριο κεραμικής στο παραδοσιακό και σύγχρονο εργαστήριο "Χόϊκο", απευθυνόμενο επίσης σε ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και προτάσεις για το μέλλον

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις. Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Νέου Σχολείου (Γυμνάσιο - Λύκειο Κορώνης) θα φιλοξενηθούν χαιρετισμοί επισήμων και τοποθετήσεις από εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Ο Παναγιώτης Μαργιάννης, Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης, θα παρουσιάσει τη δράση «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής».

Ένα σημαντικό γεγονός θα είναι η παρουσίαση της πρότασης για το επίσημο λογότυπο της Μεσογειακής Διατροφής, η οποία θα λάβει χώρα στο Μανιατάκειον Ίδρυμα. Την παρουσίαση θα αναλάβουν ο Παναγιώτης Μαργιάννης, Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης, και ο Μάρκος Χαρίτος, Διαχειριστής της Φιλόεργος ΙΙ ΑΜΚΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, θα υπάρξουν τοποθετήσεις από εκπροσώπους του Μανιατάκειου Ιδρύματος, επισήμων και άλλων φορέων. Οι πολιτιστικές δράσεις συμπληρώνονται από μια έκθεση φωτογραφίας, καθώς και από μια μεγάλη γιορτή των συλλογικοτήτων, στην οποία θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί και θα προσφερθούν τοπικά εδέσματα. Μετά το πέρας των ομιλιών, θα προσφερθεί μικρός μπουφές ως κέρασμα.

Κορύφωση του φεστιβάλ με απολογισμό

Οι πολυήμερες εκδηλώσεις στην Κορώνη θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Την ημέρα αυτή, η οποία συμπίπτει με την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός του Φεστιβάλ. Αυτή η τελική δράση θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα και τις εντυπώσεις από το σύνολο των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εβδομάδας αφιερωμένης στην ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta