Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο και τι ισχύει για τις δωρεάν δόσεις

Περίπου 500.000 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα από τις 2 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε η φετινή εμβολιαστική περίοδος. Από αυτές τις δόσεις, οι 350.000 έχουν γίνει χωρίς την ανάγκη ιατρικής συνταγής. Η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, συνδέεται με την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η επάρκεια των εμβολίων στα φαρμακεία παραμένει εξασφαλισμένη.

Η πορεία των εμβολιασμών και η διαθεσιμότητα

Ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι περισσότερες από εννέα στις δέκα δόσεις χορηγούνται μέσω των φαρμακείων. Για τη φετινή περίοδο, έχουν εισαχθεί συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικού εμβολίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δόσεων έχει ήδη διοχετευθεί στα φαρμακεία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στον εμβολιασμό.

Διαδικασία χορήγησης του αντιγριπικού εμβολίου

Η διαδικασία για τη χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου εξαρτάται από τον τύπο του. Το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως ιατρική συνταγή. Αυτή η δυνατότητα ισχύει τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους ανασφάλιστους πολίτες.

Διαφορετική είναι η διαδικασία για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο προορίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων άνω των 65 ετών. Για τη χορήγηση του ενισχυμένου εμβολίου απαιτείται ιατρική συνταγογράφηση.

Η σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού και οι ομάδες κινδύνου

Ο χρόνος του εμβολιασμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει την απαραίτητη ανοσολογική προστασία. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να μην καθυστερούν τον εμβολιασμό τους, ιδίως όσοι ανήκουν σε ομάδες με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Ο εμβολιασμός δεν εγγυάται ότι κάποιος δεν θα μολυνθεί από τον ιό της γρίπης. Ωστόσο, περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης επιπλοκών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία.

Η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα της γρίπης

Η εικόνα της γρίπης στην κοινότητα παραμένει μέχρι στιγμής ήπια. Στην τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η θετικότητα στους διαγνωστικούς ελέγχους εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 10%, ποσοστό που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας. Μάλιστα, καταγράφεται μικρή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα νοσοκομεία, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 39 την τελευταία εβδομάδα, σημειώνοντας μείωση από τις 52 που είχαν καταγραφεί στην αμέσως προηγούμενη. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από γρίπη.

Στην Ελλάδα, η κυκλοφορία της γρίπης συνήθως ενισχύεται από τον Ιανουάριο, ενώ η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφεται κατά κανόνα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ακριβής στιγμή κατά την οποία θα ξεκινήσει το φετινό επιδημικό κύμα δεν μπορεί, ωστόσο, να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr