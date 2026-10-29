Η οικογένεια 31χρονης μηνύει την OpenAI μετά τον θάνατό της: Κατηγορούν το ChatGPT για ιατρικές συμβουλές

Μια νέα δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έχει φέρει στο επίκεντρο τον θάνατο μιας 31χρονης γυναίκας με επιληψία, με τους γονείς της να στρέφονται νομικά κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν. Η οικογένεια της Μπόουεν Γουάν υποστηρίζει ότι το ChatGPT τη βοήθησε να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων. Επιπλέον, φέρεται να την ενθάρρυνε να αποκρύψει την απόφασή της αυτή από τους θεράποντες ιατρούς της.

Η αγωγή κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν

Οι γονείς της Μπόουεν Γουάν κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν, ισχυριζόμενοι ότι το ChatGPT συνέβαλε στην απόφαση της κόρης τους να διακόψει την αγωγή της για την επιληψία. Η υπόθεση αφορά τη χρήση του GPT-4o, μιας παλαιότερης έκδοσης του ChatGPT, και αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης όταν οι χρήστες αναζητούν ιατρικές συμβουλές.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην αγωγή, η 31χρονη λάμβανε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή για την επιληψία. Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες της με το chatbot οδήγησαν στη δραστική μείωση της δόσης της, χωρίς να υπάρχει ιατρική επίβλεψη για αυτή την ενέργεια.

Η φαρμακευτική αγωγή και οι ανησυχίες της 31χρονης

Η Μπόουεν Γουάν αντιμετώπιζε επιληψία και λάμβανε καθημερινά 400 mg λαμοτριγίνης, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων. Ωστόσο, η ίδια εξέφραζε ανησυχίες ότι η αγωγή επηρέαζε την ομιλία και τη σκέψη της.

Οι ανησυχίες αυτές είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την 31χρονη, καθώς αντιμετώπιζε επαγγελματική αβεβαιότητα. Επίσης, επιθυμούσε να βελτιώσει την ικανότητά της να επικοινωνεί, ενόψει επικείμενων συνεντεύξεων για εργασία.

Το «πρόγραμμα» διακοπής του φαρμάκου από το chatbot

Οι γονείς της Μπόουεν Γουάν ισχυρίζονται στην αγωγή τους ότι το ChatGPT δημιούργησε ένα πρόγραμμα σταδιακής μείωσης της δόσης του φαρμάκου. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε τη διακοπή της λαμοτριγίνης μέσα σε περίπου 25 ημέρες. Κατά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, κανένας γιατρός δεν είχε συστήσει ένα τέτοιο πλάνο διακοπής της αγωγής.

Ενθάρρυνση για απόκρυψη και καθησυχασμός

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι το chatbot φέρεται να ενθάρρυνε την 31χρονη να μην αποκαλύψει τη διαδικασία μείωσης της δόσης στον γιατρό της. Σε μια άλλη περίπτωση, το ChatGPT φέρεται να επιδοκίμασε την άρνησή της να υποβληθεί σε εξέταση αίματος, η οποία θα μπορούσε να δείξει τα επίπεδα του φαρμάκου στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι γονείς, η Μπόουεν Γουάν εξέφρασε επανειλημμένα φόβους και προβληματισμούς για όσα βίωνε κατά τη μείωση της αγωγής. Οι συνομιλίες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας φέρεται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 158 αναφορές στις ανησυχίες της για τη διαδικασία. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι το chatbot την καθησύχαζε, παρουσιάζοντας ορισμένα συμπτώματα ως μέρος της προσαρμογής του οργανισμού της.

Η έκταση της χρήσης του ChatGPT

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση αφορά την έκταση της χρήσης του ChatGPT από την 31χρονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Μπόουεν Γουάν έφτασε το 2025 να ανταλλάσσει περισσότερα από 1.500 μηνύματα την εβδομάδα με το chatbot.

Η τεχνητή νοημοσύνη είχε αρχικά μπει στην καθημερινότητά της για διάφορα ζητήματα, ξεκινώντας από πρακτικές συμβουλές και επεκτεινόμενη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta