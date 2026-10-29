Η σημασία της υποστήριξης για τους ασθενείς με ψωρίαση

Τη σημασία της υποστήριξης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής σύνδεσης για τους ανθρώπους που ζουν με ψωρίαση φέρνει στο φως το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ». Η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, που είναι σήμερα 29 Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία από τις δράσεις του σωματείου καταδεικνύουν την αυξανόμενη ζήτηση για τέτοιου είδους υποστήριξη, με τις συμμετοχές να πλησιάζουν το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Αυξημένη συμμετοχή στις δράσεις του «ΚΑΛΥΨΩ»

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» κατέγραψε σημαντική αύξηση στις συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές του δράσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, 324 άτομα συμμετείχαν στις δραστηριότητες αυτές, αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των 363 συμμετοχών που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων με ψωρίαση για έναν χώρο όπου μπορούν να επικοινωνήσουν και να λάβουν στήριξη.

Παράλληλα με τις ομαδικές δράσεις, το σωματείο παρείχε ατομική ψυχολογική υποστήριξη σε 48 ανθρώπους κατά το ίδιο εξάμηνο του 2026. Οι συμμετοχές αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της ύπαρξης ενός περιβάλλοντος όπου οι ασθενείς μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναζητήσουν την απαραίτητη υποστήριξη. Η φροντίδα τους χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμπτώματα της νόσου όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις σχέσεις τους, την αυτοπεποίθηση και την καθημερινή τους ζωή.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης

Η αθέατη πλευρά της ψωρίασης βρίσκεται στην καρδιά της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης, η οποία εορτάζεται σήμερα, 29 Οκτωβρίου. Η διεθνής καμπάνια της IFPA φέρει το μήνυμα «Look Beyond My Skin – Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου» και επικεντρώνεται στους νέους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο. Στόχος της καμπάνιας είναι να ακουστούν οι εμπειρίες τους, πέρα από τα ορατά σημάδια που μπορεί να παρουσιάζει το δέρμα τους.

Το μήνυμα αυτό αποτελεί ένα κάλεσμα να ακούσουμε τους νέους χωρίς προκαταλήψεις και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες τους. Ζητά να μπορούν οι νέοι να συμμετέχουν στις σπουδές, στην εργασία, στις σχέσεις και στην κοινωνική ζωή χωρίς να αισθάνονται ότι η εμφάνιση του δέρματός τους καθορίζει τη θέση τους. Η καμπάνια τονίζει την ανάγκη να «Κοίταξε πέρα από το δέρμα. Δες τον άνθρ».

Η ψωρίαση στην εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή

Σύμφωνα με στοιχεία της IFPA, σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες με ψωρίαση εμφάνισε τη νόσο πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ψωρίαση μπορεί να είναι ήδη παρούσα σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής, όταν ένας νέος διαμορφώνει την αυτοεικόνα του, δημιουργεί φιλίες και προσωπικές σχέσεις. Επίσης, μπορεί να επηρεάσει τα πρώτα του βήματα στις σπουδές και την εργασία.

Η καθημερινότητα των νέων με ψωρίαση μπορεί να δυσκολευτεί σημαντικά λόγω των επίμονων βλεμμάτων, των παρανοήσεων και του φόβου της απόρριψης. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται ότι πρέπει να κρύβει το δέρμα του ή να εξηγεί διαρκώς τη νόσο του, επιβαρύνοντας την ψυχολογική του κατάσταση και την κοινωνική του ενσωμάτωση.

Η φύση της νόσου και η ανάγκη για ενημέρωση

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, φλεγμονώδης νόσος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν μεταδίδεται με το άγγιγμα ή την καθημερινή επαφή. Παρά τα επιστημονικά δεδομένα, η άγνοια γύρω από τη νόσο παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνία.

Αυτή η άγνοια μπορεί να δημιουργεί αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, εκεί όπου στην πραγματικότητα χρειάζονται κατανόηση και αποδοχή. Για την αντιμετώπιση αυτών των παρανοήσεων και την προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής στάσης, η ενημέρωση του κοινού αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα.

Ο ρόλος του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στους ασθενείς. Παρέχει ενημέρωση για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα, δύο σχετιζόμενες παθήσεις που επηρεάζουν χιλιάδες ανθρώπους.

Πέρα από την ενημέρωση, το σωματείο προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της νόσου στην ψυχική υγεία των ασθενών. Εργάζεται συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύει την ψωρίαση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και ευημερία.

Με πληροφορίες από: Topontiki