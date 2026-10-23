Καρκίνος στο πάγκρεας: Πρωτοποριακό φάρμακο διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής ασθενών

Η σύγχρονη ιατρική σημειώνει σημαντικά άλματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας, προσφέροντας νέα ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από αυτή τη δύσκολη μορφή της νόσου. Μια πρόσφατη ανακάλυψη, το φάρμακο daraxonrasib, φαίνεται να δημιουργεί μια νέα προοπτική, καθώς έδειξε σημαντικό όφελος στην επιβίωση ασθενών που είχαν ήδη υποβληθεί σε προηγούμενες θεραπείες. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο θεραπευτικό κενό, προσφέροντας ουσιαστικά αποτελέσματα μετά από πολλά χρόνια.

Η πρόκληση του καρκίνου του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 500.000 νέες διαγνώσεις, ενώ τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης παραμένουν χαμηλά. Η συχνή διάγνωση της νόσου σε προχωρημένο στάδιο αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική θεραπεία.

Οι περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που έχουν ήδη αναπτύξει μεταστατική νόσο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Μέχρι σήμερα, τα παγκοσμίως εφαρμοζόμενα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα ήταν μόλις δύο, με την αποτελεσματικότητά τους, αν και βελτιωμένη σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους, να είναι περιορισμένη.

Το daraxonrasib και η νέα προοπτική

Σε αυτό το πλαίσιο, το daraxonrasib αναδεικνύεται ως μια νέα και σημαντική προοπτική στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Ο Γρηγόρης Τσιώτος, επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής της Mayo Clinic και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος, αναφέρει ότι το φάρμακο έδειξε σημαντικό όφελος στην επιβίωση ασθενών που είχαν ήδη λάβει προηγούμενες θεραπείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για το πρώτο φάρμακο μετά από πάρα πολλά χρόνια που φαίνεται να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στον καρκίνο του παγκρέατος. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς για ασθενείς στους οποίους είχαν ήδη εφαρμοστεί και τα δύο υπάρχοντα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας και η νόσος επέμενε, δεν υπήρχε καμία άλλη θεραπευτική επιλογή.

Η σημασία της νέας θεραπείας

Το daraxonrasib εισέρχεται ακριβώς σε αυτή τη φάση της νόσου, όπου οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο διαθέσιμο όπλο ήταν η χημειοθεραπεία, της οποίας όμως το όφελος διαρκούσε συνήθως λίγους μήνες. Στην φάση αυτή, όπου μέχρι τώρα εφαρμοζόταν μόνο παρηγορητική θεραπεία, το daraxonrasib έρχεται να προσφέρει μια νέα λύση.

Το φάρμακο έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, σύμφωνα με τις αναφορές. Αυτή η αλλαγή στο θεραπευτικό τοπίο προσφέρει μια σημαντική ελπίδα για βελτίωση της ποιότητας ζωής και παράταση της επιβίωσης για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν αυτή την επιθετική μορφή καρκίνου.

Εγκρίσεις και πρόσβαση στην Ελλάδα

Οι διαδικασίες για την επίσημη έγκριση και διάθεση του daraxonrasib βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε την έγκριση στις 26 Αυγούστου 2026. Λίγο αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) διατύπωσε θετική γνωμοδότηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή αδειοδότησή του.

Στην Ελλάδα, έχουν ήδη εγκριθεί αιτήματα ασθενών για πρόσβαση στη θεραπεία, ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Ο Γρηγόρης Τσιώτος αναφέρεται στις προοπτικές που δημιουργεί η νέα θεραπεία και στη διαδικασία πρόσβασης των ασθενών σε αυτήν στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης διάθεσής της.

Το μέλλον της θεραπείας

Η εισαγωγή του daraxonrasib σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος. Η δυνατότητα να προσφερθεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που μέχρι πρότινος είχαν εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ελπίδα για περαιτέρω ανακαλύψεις στον τομέα της ογκολογίας, προσφέροντας στους ασθενείς όχι μόνο παράταση ζωής, αλλά και βελτίωση της ποιότητάς της. Η ιατρική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του daraxonrasib, καθώς ανοίγει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση μιας από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου.

Με πληροφορίες από: Newsit