Πανελλαδική απεργία νοσοκομειακών γιατρών: Διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση του ΕΣΥ

Σε πανελλαδική απεργία βρίσκονται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι νοσοκομειακοί γιατροί σε ολόκληρη την Ελλάδα, διεκδικώντας τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους, την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την πραγματική ενδυνάμωση των δομών της δημόσιας περίθαλψης. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες πόλεις.

Οι κεντρικές διεκδικήσεις των γιατρών

Η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία αποφασίστηκε από την ΟΕΝΓΕ, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, ζητούνται ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά χαμηλές. Δεύτερον, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποστελέχωση που μαστίζει τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Τρίτον, οι γιατροί διεκδικούν την πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερες υποδομές και επαρκή χρηματοδότηση.

Κεντρικό σύνθημα των σημερινών κινητοποιήσεων είναι το: «Δώστε λεφτά για την Υγεία του λαού – Όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!». Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την πεποίθηση των υγειονομικών ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και περιφέρεια

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νοσοκομειακών γιατρών έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Ο τόπος συνάντησης είναι έξω από το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος υγειονομικών για να εκφράσει τα αιτήματά του.

Παράλληλα, η ΟΕΝΓΕ έχει καλέσει σε συμμετοχή σε απεργιακές συγκεντρώσεις που έχουν οργανωθεί σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ως παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν προσυγκέντρωση στις 11 π.μ. στο Νοσοκομείο της πόλης και κεντρική συγκέντρωση στις 12 μ. έξω από το Δημαρχείο.

Οι δραματικές συνθήκες εργασίας

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του κλάδου βρίσκονται οι εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, ένα ζήτημα που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Επιπλέον, οι γιατροί καταγγέλλουν τη χρόνια υποστελέχωση που μαστίζει τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, με αποτέλεσμα την ακραία εντατικοποίηση της εργασίας τους.

Οι εξαντλητικές εφημεριακές υποχρεώσεις αποτελούν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα, καθώς θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ίδιων των υγειονομικών, αλλά και την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται στους ασθενείς. Η επιτακτική ανάγκη για άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Δηλώσεις του προέδρου της ΟΕΝΓΕ

Ενόψει της πανελλαδικής απεργίας, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, προέβη σε δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε εκτενώς στις δραματικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Ο κ. Γαλανόπουλος υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και την ολοκληρωμένη στελέχωση όλων των δομών περίθαλψης.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για κοινή δράση των υγειονομικών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ο κ. Γαλανόπουλος άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στις δίκαιες κινητοποιήσεις των υγειονομικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες πρακτικές καταστολής και αυταρχισμού.

Στάσεις εργασίας και συσκέψεις άλλων σωματείων

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, δεκάδες σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, όπως στον «Ευαγγελισμό» και το ΚΑΤ, έχουν προκηρύξει στάση εργασίας στην πρωινή βάρδια. Η στάση εργασίας αφορά το προσωπικό των υπόλοιπων ειδικοτήτων και πραγματοποιείται με αιτήματα τις μαζικές προσλήψεις, την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Επίσης, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) οργανώνει σύσκεψη σήμερα στις 6 μ.μ. στον 4ο όροφο της ΕΔΟΘ. Η σύσκεψη έχει ως θέμα την οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα των υγειονομικών και η ΕΝΙΘ καλεί σε συμμετοχή τις Ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki