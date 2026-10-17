Ο πάπας Λέων παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο πάπας Λέων αναμένεται να λάβει εξιτήριο από την Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι σήμερα το απόγευμα, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι η συνεχής και σταθερή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του επιτρέπει την άμεση επιστροφή του στο Βατικανό. Ήδη έχει προγραμματιστεί η εμφάνισή του αύριο, Κυριακή, για να ευλογήσει, όπως κάθε εβδομάδα, το πλήθος των πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η επιστροφή στο Βατικανό και η ευλογία των πιστών

Η απόφαση για το εξιτήριο του πάπα Λέοντα από την Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι ελήφθη έπειτα από την αξιολόγηση των ιατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν σημαντική και συνεχή βελτίωση της υγείας του. Αυτή η θετική εξέλιξη καθιστά εφικτή την επιστροφή του Ποντίφικα στην έδρα του, το Βατικανό, εντός της σημερινής ημέρας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της νοσηλείας του.

Στο πλαίσιο της επανόδου του στις δημόσιες εμφανίσεις, ο πάπας Λέων πρόκειται να ευλογήσει αύριο, Κυριακή, το πλήθος των πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η καθιερωμένη αυτή τελετή πραγματοποιείται κάθε Κυριακή και η παρουσία του Ποντίφικα αναμένεται να γίνει δεκτή με ιδιαίτερη χαρά από τους πιστούς, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Η επιτυχής χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα

Η νοσηλεία του πάπα Λέοντα στην Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι ακολούθησε μια χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία για την αφαίρεση ενός μικρού οζιδίου από τον πνεύμονά του. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Επικεφαλής της θωρακοχειρουργικής ομάδας που πραγματοποίησε την επέμβαση ήταν ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα, ο οποίος είναι επικεφαλής του συγκεκριμένου τμήματος στο νοσοκομείο Τζεμέλι. Η επιτυχής έκβαση της χειρουργικής επέμβασης και η ομαλή πορεία της ανάρρωσης του Ποντίφικα αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για την απόφαση των γιατρών να του χορηγήσουν εξιτήριο.

Η πρώτη σημαντική δοκιμασία της υγείας του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Η πρόσφατη αυτή ιατρική παρέμβαση αποτέλεσε την πρώτη σημαντική δοκιμασία για την υγεία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, κατά τη διάρκεια των 17 μηνών που βρίσκεται στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Πριν από αυτή την περιπέτεια, ο Αμερικανικής καταγωγής Ποντίφικας δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά την επέμβαση μια νέα εμπειρία για τον ίδιο.

Ο πάπας Λέων διατηρούσε ανέκαθεν έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής, ο οποίος συνέβαλε στην καλή φυσική του κατάσταση. Συγκεκριμένα, συνήθιζε να παίζει τένις κάθε εβδομάδα και να κολυμπά συστηματικά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη θερινή παπική κατοικία, που βρίσκεται στο Καστέλ Γκαντόλφο. Αυτές οι δραστηριότητες υπογραμμίζουν την προηγούμενη καλή του υγεία.

Η δημόσια γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας

Η ανακοίνωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης ήρθε δύο ημέρες μετά τη δημόσια γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας του Ποντίφικα. Η ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα έγινε με διαφάνεια, επιτρέποντας στους πιστούς και την παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr