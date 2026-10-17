Η Αγγελική Ηλιάδη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό

Η Αγγελική Ηλιάδη βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι κλινικής, προκαλώντας την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων. Η νοσηλεία της κρίθηκε αναγκαία μετά από έξι ημέρες που ταλαιπωρείται από υψηλό πυρετό και έντονη καταβολή, καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν βελτιώθηκε.

Η ανάρτηση στο Instagram και η ανησυχία των ακολούθων

Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε να ενημερώσει τους ακολούθους της για την κατάσταση της υγείας της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο της κλινικής όπου νοσηλεύεται. Στην εικόνα, η Αγγελική Ηλιάδη εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νοσηλεία της.

Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων και ακολούθων. Παρόλο που μοιράστηκε τη φωτογραφία, η ίδια απέφυγε ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την ακριβή διάγνωση ή την πορεία της υγείας της, κρατώντας κρυφά τα αίτια της νοσηλείας.

Μακρά περίοδος πυρετού και έντονης καταβολής

Η Αγγελική Ηλιάδη ταλαιπωρείται από πυρετό τις τελευταίες έξι ημέρες, όπως είχε αναφέρει η ίδια στους διαδικτυακούς της φίλους πριν τη νοσηλεία της. Η κατάσταση της υγείας της δεν φαίνεται να βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Η τραγουδίστρια είχε ήδη μοιραστεί τον προβληματισμό της με τους ακολούθους της, περιγράφοντας τον υψηλό πυρετό που δεν υποχωρούσε εδώ και μέρες, καθώς και την έντονη καταβολή που ένιωθε. Είχε τονίσει πως δεν είχε υπάρξει ποτέ πιο εξαντλημένη στη ζωή της, περιγράφοντας την κατάσταση ως «με έχει κάνει κομμάτια».

Η σύσταση του θεράποντος ιατρού

Πριν από τη νοσηλεία της, ο γιατρός της Αγγελικής Ηλιάδη τής είχε συστήσει να μεταβεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ακτινογραφίες. Αυτή η συμβουλή δόθηκε με την προϋπόθεση ότι ο πυρετός θα συνεχιζόταν και δεν θα υποχωρούσε, καθώς η παρατεταμένη διάρκειά του ήταν ανησυχητική.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να ακολούθησε τη σύσταση του θεράποντος ιατρού της, καθώς η νεότερη δημοσίευσή της στο Instagram επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον σε κλινική, υποβαλλόμενη στις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες.

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη

Σε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει πριν τη νοσηλεία της, η Αγγελική Ηλιάδη είχε εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία της για την επιδείνωση της κατάστασής της. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Καλημέρα, αισθάνομαι ότι χειροτερεύω όχι ότι καλυτερεύω. Δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο άσχημα αυτό. Είναι η 6η μέρα που είμαι με πυρετό».

Στην ίδια δήλωση, η τραγουδίστρια είχε προσθέσει λεπτομέρειες σχετικά με τις ιατρικές οδηγίες που είχε λάβει: «Μου είχε πει ο γιατρός μου ότι αν δούμε ότι συνεχίζεται ο πυρετός θα πρέπει να μπούμε στο νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις και ακτινογραφίες. Πραγματικά δεν έχω υπάρξει πιο εξαντλημένη στη ζωή μου, με έχει κάνει κομμάτια. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αλλά ευχηθείτε μου περαστικά παιδιά».

Η ίδια είχε εκφράσει την εξάντλησή της και τον προβληματισμό της για την αιτία της ασθένειας, ζητώντας ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos