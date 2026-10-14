Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία

Μία νέα επιστημονική έκθεση, που δημοσιεύτηκε από την επιτροπή του κορυφαίου ιατρικού περιοδικού The Lancet, εξέτασε 17 σημαντικές απειλές για την παγκόσμια υγεία μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτές τις απειλές περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι πόλεμοι, η κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Νίκο Κομούτο, ο οποίος επικαλείται την επιτροπή μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε 154 από τις 204 χώρες και περιοχές που εξετάστηκαν, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της κακής διατροφής και της ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία του πληθυσμού από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης από τις 17 απειλές ξεχωριστά.

Ανησυχητικές προβλέψεις για το μέλλον

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εάν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, μέχρι το 2050 περίπου το 60% των ενηλίκων και σχεδόν ένα στα τρία παιδιά και εφήβους παγκοσμίως θα έχουν υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Παράλληλα, οι ίδιοι προσθέτουν ότι ακόμα και με την ευρεία χρήση των νέων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, η συνολική βελτίωση σε επίπεδο πληθυσμού ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Το μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές: η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας τις επόμενες δεκαετίες. Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την ανησυχητική εικόνα του υπερβολικού σωματικού βάρους, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2025, βασισμένη σε δεδομένα 3.357 Ελλήνων μαθητών ηλικίας 11-15 ετών από την περίοδο 2017-2018, έδειξε ότι το 83,9% δεν πραγματοποιούσε τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Επιπλέον, το 90,2% ξεπερνούσε τις δύο ώρες ημερήσιας χρήσης οθόνης.

Νεότερα στοιχεία από τη διεθνή έρευνα HBSC του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που αφορούν την περίοδο 2021-2022, κατατάσσουν την Ελλάδα μεταξύ των πέντε χωρών και περιοχών όπου μόλις ένα στα δέκα κορίτσια ή λιγότερα δηλώνει τουλάχιστον μία ώρα φυσικής δραστηριότητας καθημερινά. Συνολικά, στις 44 χώρες και περιοχές της έρευνας, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 25% για τα αγόρια και 15% για τα κορίτσια, με τη φυσική δραστηριότητα να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση COSI του ΠΟΥ, που δημοσιεύτηκε το 2025, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στα επτάχρονα παιδιά που εξετάστηκαν, το 18% ήταν παχύσαρκα και συνολικά το 37% είχε υπερβολικό βάρος. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην παιδική ηλικία, με έμφαση στη φυσική δραστηριότητα και τη διατροφή.

Ο κ. Κομούτος δεν παραλείπει να τονίσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η κίνηση στην παιδική ηλικία κρίνει την ενήλικη ζωή».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr