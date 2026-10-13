Νέα ώθηση στην κλινική και βιοϊατρική έρευνα από το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και το Athens LifeTech Park

Νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη κλινικών μελετών και τη βιοϊατρική έρευνα στην Ελλάδα δημιουργεί το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και το Athens LifeTech Park. Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την αξιοποίηση της σημαντικής εμπειρίας του Νοσοκομείου στον τομέα της κλινικής έρευνας, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες δυνατότητες του Athens LifeTech Park στον τομέα των επιστημών ζωής.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, διαμορφώνεται ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση και την προσέλκυση νέων ερευνητικών έργων στη χώρα. Η πρωτοβουλία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο, συνδέοντας την κλινική πράξη με την προηγμένη βιοτεχνολογική και βιοαναλυτική τεχνογνωσία.

Ενίσχυση της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας

Η συνεργασία μεταξύ του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και του Athens LifeTech Park εστιάζει στην ενίσχυση της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας, καθώς και στις κλινικές μελέτες. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει την υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών και βιοφαρμακευτικών προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στον τομέα της υγείας.

Ο βασικός στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η στενότερη δυνατή σύνδεση της κλινικής πράξης με τη βιοτεχνολογική και βιοαναλυτική τεχνογνωσία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της διεθνούς κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας, αναδεικνύοντας τη χώρα ως κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης στον τομέα των επιστημών ζωής.

Ο ρόλος του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» στην έρευνα

Το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» φέρει μια σημαντική εμπειρία στον τομέα της κλινικής έρευνας. Διαθέτει ισχυρή διασύνδεση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, η οποία ενισχύεται, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή η διασύνδεση παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο για την υλοποίηση σύνθετων ερευνητικών έργων.

Κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή συνεργασία διαδραματίζει η Μονάδα Κλινικών Ερευνών του Νοσοκομείου. Η μονάδα αυτή έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε μελέτες Φάσης Ι, καθώς και σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας και θεραπευτικής ισοδυναμίας. Η εξειδίκευση και η εμπειρία της μονάδας αποτελούν βασικό πυλώνα για την επιτυχία των νέων ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Η συμβολή του Athens LifeTech Park

Από την πλευρά του, το Athens LifeTech Park αποτελεί το πρώτο Πάρκο βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στην Ελλάδα. Διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη προηγμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το Πάρκο διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις επιστήμες ζωής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Το Athens LifeTech Park υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Αυτές περιλαμβάνουν από τη βιοανάλυση και τη φαρμακοκινητική, έως την πρώιμη κλινική ανάπτυξη. Η συνδυασμένη προσφορά υποδομών και τεχνογνωσίας το καθιστά έναν ισχυρό εταίρο στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιοϊατρικής έρευνας.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο και προοπτικές

Η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει άμεσα την εργαστηριακή και βιοτεχνολογική έρευνα με την κλινική πράξη. Η συνδυασμένη αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» και της βιοαναλυτικής, φαρμακοκινητικής και ερευνητικής τεχνογνωσίας του Athens LifeTech Park μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Αυτή η συνέργεια έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την υλοποίηση μελετών υψηλών επιστημονικών και ποιοτικών προδιαγραφών. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση νέων ερευνητικών και κλινικών έργων στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τη θέση της χώρας στον τομέα της ιατρικής και βιοϊατρικής καινοτομίας.

Δηλώσεις για τη νέα συνεργασία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», κ. Μιχάλης Καραβιώτης, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας. Όπως δήλωσε, «η συνεργασία με το Athens LifeTech Park ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Νοσοκομείου στον τομέα της κλινικής έρευνας, με έμφαση στη βιοϊσοδυναμία και τις κλινικές μελέτες».

Ο κ. Καραβιώτης πρόσθεσε ότι «συνδυάζοντας την κλινική εμπειρία και την επιστημονική γνώση των ανθρώπων μας με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του ALTP, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περισσότερες μελέτες και νέες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό». Κατέληξε δηλώνοντας πως «στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη Μονάδα Κλινικής Έρευνας και τον ερευνητικό ρόλο του Παπαγεωργίου, συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης».

Με πληροφορίες από: Topontiki