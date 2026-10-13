Νέα φάρμακα και κλινικές μελέτες προσφέρουν ελπίδα στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, γνωστός και ως Breast Cancer Awareness Month – Pink October. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η 13η Οκτωβρίου είναι ειδικά αφιερωμένη στις γυναίκες που ζουν με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες τους όσο και τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της νόζου.

Σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση

Η πρόγνωση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού έχει αλλάξει σημαντικά, όπως αναφέρουν η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, και ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», καθώς και τ. Πρύτανης του ΕΚΠΑ. Και οι δύο είναι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, η αναγνώριση νέων θεραπευτικών στόχων και η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων έχουν διευρύνει σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες. Για πολλές ασθενείς, η νόσος μπορεί πλέον να ελέγχεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με διαδοχικές αποτελεσματικές θεραπείες και με διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.

Εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση

Σήμερα, η επιλογή της θεραπείας δεν βασίζεται μόνο στο πού έχει εξαπλωθεί η νόσος, αλλά κυρίως στα βιολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου. Οι ορμονικοί υποδοχείς, η έκφραση του HER2 και η έκφραση του PD-L1 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα βιοδεικτών που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη θεραπευτική στρατηγική.

Επιπλέον, μεταβολές σε γονίδια όπως τα ESR1, PIK3CA και BRCA1/2 παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Η δυνατότητα μοριακής ανάλυσης του όγκου και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, του κυκλοφορούντος καρκινικού DNA στο αίμα, προσφέρει πλέον σημαντικά δεδομένα που μπορούν να καθορίσουν την επιλογή της επόμενης θεραπείας.

Νεότερες θεραπείες για τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο

Στον ορμονοευαίσθητο, HER2-αρνητικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού, οι αναστολείς CDK4/6 σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία έχουν αλλάξει σημαντικά τη φυσική ιστορία της νόσου. Αυτές οι θεραπείες έχουν προσφέρει νέες προοπτικές για τις ασθενείς.

Παράλληλα, νεότερες ενδοκρινικές θεραπείες και φάρμακα που στοχεύουν συγκεκριμένες μοριακές μεταβολές διευρύνουν τις επιλογές ακόμη και μετά την ανάπτυξη αντοχής στις αρχικές θεραπείες. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της αντιμετώπισης της νόσου, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι αρχικές προσεγγίσεις δεν είναι πλέον αποτελεσματικές.

Η καινοτομία των συζευγμένων αντισωμάτων – φαρμάκων

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι τα συζευγμένα αντισώματα – φάρμακα, τα οποία είναι γνωστά ως antibody–drug conjugates (ADCs). Πρόκειται για μία νέα γενιά θεραπειών που συνδυάζει την εκλεκτική στόχευση των καρκινικών κυττάρων με τη μεταφορά ενός ισχυρού κυτταροτοξικού παράγοντα.

Τα ADCs έχουν ήδη μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική προσέγγιση της HER2-θετικής και της HER2-low νόσου. Επιπλέον, έχουν δείξει αποτελεσματικότητα και στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, ενώ η έρευνα επεκτείνεται συνεχώς σε νέους θεραπευτικούς στόχους, υποσχόμενη περαιτέρω βελτιώσεις στην αντιμετώπιση της νόσου.

Με πληροφορίες από: Topontiki