Γυναίκα απέδιδε το επίμονο φούσκωμα στο άγχος – Η απρόσμενη διάγνωση καρκίνου

Μια 69χρονη γυναίκα, η Kate Ping, δεν ανησύχησε αρχικά για ένα επίμονο πρήξιμο που ένιωθε στην κοιλιακή της χώρα. Απέδωσε το σύμπτωμα στο άγχος και σε γαστρεντερικά προβλήματα, τα οποία αντιμετώπιζε συχνά σε περιόδους έντονης πίεσης. Ωστόσο, όταν το πρήξιμο συνεχιζόταν για εβδομάδες, αποφάσισε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, οδηγούμενη σε μια απρόσμενη και σκληρή διάγνωση.

Το επίμονο πρήξιμο και η αρχική εκτίμηση

Η Kate Ping ήταν υπερβολικά απασχολημένη με τη διαχείριση δύο οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα βίωνε έντονη αγωνία για τον γιο της, ο οποίος επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Λόγω αυτής της πίεσης, η 69χρονη απέδωσε το επίμονο πρήξιμο στην κοιλιά της στο άγχος, καθώς στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει γαστρεντερικά προβλήματα σε παρόμοιες στρεσογόνες καταστάσεις.

Το πρήξιμο, όμως, δεν υποχώρησε, ούτε δύο μήνες μετά την επιτυχημένη επέμβαση του γιου της. Η κοιλιά της ήταν τόσο πρησμένη που ένιωθε ευαισθησία γύρω από τον ομφαλό, γεγονός που την οδήγησε να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό της.

Η επίσκεψη στον γιατρό και η απρόσμενη εξέταση

Όταν η Kate επισκέφθηκε τον γιατρό, περίμενε να της συστήσουν να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση, θεωρώντας ότι τα συμπτώματά της σχετίζονταν με το πεπτικό της σύστημα. Ωστόσο, η νοσηλεύτρια που την εξέτασε είχε διαφορετική προσέγγιση και ζήτησε να γίνει αξονική τομογραφία (CT scan).

Η ίδια η Kate χαρακτήρισε αρχικά αυτή την απόφαση ως «περίεργη», αναρωτώμενη γιατί η νοσηλεύτρια επέλεξε αυτή την εξέταση. Η αξονική τομογραφία, ωστόσο, επρόκειτο να αποκαλύψει την πραγματική αιτία πίσω από το επίμονο πρήξιμο.

Η σκληρή διάγνωση και οι μεταστάσεις

Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια για την 69χρονη γυναίκα. Διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών σταδίου 4, μια προχωρημένη μορφή της νόσου. Ο καρκίνος είχε ήδη κάνει μεταστάσεις σε διάφορα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο των ωοθηκών σταδίου 4 έχουν ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 30%. Η διάγνωση αυτή έφερε την Kate αντιμέτωπη με μια σοβαρή μάχη για την υγεία της.

Αναζήτηση θεραπείας και η φύση της νόσου

Μετά τη συνειδητοποίηση της διάγνωσης, η Kate Ping άρχισε να αναζητά επιλογές θεραπείας. Ένα μέλος της οικογένειάς της την βοήθησε να κλείσει ραντεβού με την Dr. Premal Thaker, ογκολόγο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της.

Η Dr. Thaker εξήγησε ότι ο καρκίνος των ωοθηκών διαγιγνώσκεται συχνά σε προχωρημένα στάδια. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει ειδικό τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου (screening test) και τα συμπτώματά του είναι συνήθως ήπια, όπως το πρήξιμο που βίωνε η Kate. Επιπλέον, σύμφωνα με το νοσοκομείο Johns Hopkins, ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την ύπουλη φύση της νόσου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr