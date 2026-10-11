Στα φαρμακεία τα αντιγριπικά εμβόλια: Επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες

Τα αντιγριπικά εμβόλια είναι πλέον διαθέσιμα στα φαρμακεία, με τον γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλη Κατσαράκη, να επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες. Ο κ. Κατσαράκης ανέφερε επίσης ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός έχει παρουσιάσει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται στα στοιχεία των χορηγήσεων.

Αυξητική τάση στους εμβολιασμούς

Συγκεκριμένα, οι χορηγήσεις αντιγριπικών δόσεων από τα φαρμακεία παρουσιάζουν σταθερή αύξηση. Την περίοδο 2023-2024, χορηγήθηκαν περίπου 1,4 εκατομμύρια δόσεις. Την επόμενη περίοδο, 2024-2025, ο αριθμός ανήλθε σε περίπου 1,92 εκατομμύρια δόσεις, ενώ για την περίοδο 2025-2026, οι δόσεις έφτασαν τα 2,04 εκατομμύρια.

Για τη φετινή περίοδο, είναι διαθέσιμα διάφορα είδη τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του πληθυσμού.

Ενισχυμένα και συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια

Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, περιλαμβάνονται τα ενισχυμένα εμβόλια TIV-HD και aTIV. Αυτά τα εμβόλια χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ανοσογονικότητα και συστήνονται για την πρόληψη της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης και των νοσηλειών σε συγκεκριμένες ομάδες. Πρόκειται για άτομα 65 ετών και άνω, καθώς και για άτομα ηλικίας 18-64 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο για άτομα 65 ετών και άνω, ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο αντιγριπικό εμβόλιο. Ο κ. Κατσαράκης ανέφερε ότι έχουν εισαχθεί περίπου 460.000 ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τα ενισχυμένα εμβόλια απαιτείται ιατρική συνταγή.

Από την άλλη πλευρά, τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτή η χορήγηση αφορά τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τους ανασφάλιστους πολίτες, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.

Το ρινικό εμβόλιο για παιδιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κυκλοφορεί και το ρινικό εμβόλιο, με την ποσότητα των διαθέσιμων δόσεων να είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας περίπου τις 200.000. Το ρινικό εμβόλιο περιέχει ζώντα εξασθενημένο ιό γρίπης και χορηγείται ως ρινικό εκνέφωμα.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, για παιδιά και εφήβους ηλικίας 2-18 ετών που ζουν με άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή, συστήνεται ο αδρανοποιημένος ενέσιμος εμβολιασμός. Εάν παρ' όλα αυτά χορηγηθεί το ζων εξασθενημένο εμβόλιο, συστήνεται η αποφυγή επαφής με το ευάλωτο άτομο για διάστημα 7 ημερών.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr