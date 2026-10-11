Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα αντιγριπικά εμβόλια: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός για τη νέα περίοδο

Η νέα περίοδος εμβολιασμού κατά της γρίπης ξεκίνησε επίσημα στις 2 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της διάθεσης των αντιγριπικών εμβολίων. Ήδη, το 30% των συνολικών δόσεων έχει διανεμηθεί στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Για τη φετινή περίοδο, αναμένεται να εισαχθούν στη χώρα συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις 3,5 εκατομμύρια δόσεις της προηγούμενης περιόδου.

Διανομή και επάρκεια των εμβολίων

Ένα σημαντικό ποσοστό, το 30% των αντιγριπικών εμβολίων, έχει ήδη φτάσει στα φαρμακεία της χώρας, εξασφαλίζοντας την αρχική κάλυψη των αναγκών. Η διανομή ξεκίνησε με την έναρξη της περιόδου εμβολιασμού στις 2 Οκτωβρίου, με στόχο την έγκαιρη προστασία του πληθυσμού.

Σχετικά με την επάρκεια, ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες αντιγριπικών εμβολίων». Αυτή η δήλωση καθησυχάζει τους πολίτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων δόσεων για την προστασία τους.

Αυξητική τάση στον αντιγριπικό εμβολιασμό

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερή αυξητική τάση στον αντιγριπικό εμβολιασμό. Τα στοιχεία των προηγούμενων περιόδων επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, με τον αριθμό των χορηγούμενων δόσεων να ανεβαίνει διαρκώς.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2023-2024, χορηγήθηκαν από τα φαρμακεία περίπου 1,4 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικών εμβολίων. Την επόμενη περίοδο, 2024-2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περίπου 1,92 εκατομμύρια δόσεις. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και την περίοδο 2025-2026, όπου οι χορηγούμενες δόσεις έφτασαν τα 2,04 εκατομμύρια.

Είδη αντιγριπικών εμβολίων και συστάσεις

Για τη φετινή περίοδο, είναι διαθέσιμα διάφορα είδη τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες του πληθυσμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ενισχυμένα εμβόλια TIV-HD και aTIV, τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη ανοσογονικότητα.

Τα ενισχυμένα εμβόλια συστήνονται ειδικά για την πρόληψη της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης και των νοσηλειών σε συγκεκριμένες ομάδες. Αυτές περιλαμβάνουν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και άτομα ηλικίας 18-64 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου. Έχουν εισαχθεί περίπου 460.000 ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια, σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο για άτομα 65 ετών και άνω, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο αντιγριπικό εμβόλιο.

Κόστος και συνταγογράφηση

Όσον αφορά τη διάθεση των εμβολίων, τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η χορήγηση αυτή γίνεται τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους πολίτες, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αντίθετα, για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής συνταγής για τη χορήγησή τους. Αυτή η διαφοροποίηση στην προϋπόθεση της συνταγής διασφαλίζει την ορθή χρήση των εξειδικευμένων αυτών εμβολίων.

Το ρινικό εμβόλιο για παιδιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κυκλοφορεί στην αγορά και το ρινικό εμβόλιο. Φέτος, η ποσότητα των διαθέσιμων δόσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας περίπου τις 200.000 δόσεις.

Το ρινικό εμβόλιο περιλαμβάνει ζώντα εξασθενημένο ιό γρίπης και χορηγείται με τη μορφή ρινικού εκνεφώματος. Προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 2 έως κάτω των 18 ετών, προσφέροντας μια εναλλακτική και λιγότερο επεμβατική μέθοδο εμβολιασμού για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki