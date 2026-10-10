Η 31χρονη Λονδρέζα που ισχυρίζεται ότι η ωμοφαγική διατροφή την απάλλαξε από τη σωματική δυσοσμία

Μια 31χρονη γυναίκα από το Λονδίνο, η Ακούτ Μπολ, υποστηρίζει ότι η αυστηρή ωμοφαγική-φυτοφαγική διατροφή που ακολουθεί την έχει απαλλάξει πλήρως από τη σωματική δυσοσμία. Το μοντέλο και ηθοποιός δηλώνει πως δεν έχει χρησιμοποιήσει αποσμητικό εδώ και δύο χρόνια, ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης. Η απόφασή της να αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες προήλθε μετά από ένα σεμινάριο ευεξίας στη Φλόριντα, όπου ενημερώθηκε για τα οφέλη της κατανάλωσης ωμών τροφών.

Η αυστηρή ωμοφαγική διατροφή

Η Ακούτ Μπολ ακολουθεί μια αυστηρή ωμοφαγική-φυτοφαγική διατροφή, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ωμά φρούτα και λαχανικά. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η συνήθεια έχει σταματήσει εντελώς τις ανεπιθύμητες σωματικές οσμές. Το καθημερινό της διαιτολόγιο περιλαμβάνει πλέον μεγάλες ποσότητες smoothies φρούτων, σαλάτες και αφυδατωμένα λαχανικά, ενώ αποφεύγει πλήρως τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η 31χρονη δηλώνει ότι, χάρη σε αυτή την αλλαγή, δεν έχει χρησιμοποιήσει αποσμητικό για δύο ολόκληρα χρόνια. Αυτό ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης, όπως κατά τη διάρκεια της γυμναστικής της. Η Μπολ έχει παρατηρήσει μια σημαντική διαφορά στην προσωπική της υγιεινή, υποστηρίζοντας ότι το σώμα της έχει πλέον μια φυσική μυρωδιά και όχι δυσοσμία.

Η αρχή της αλλαγής

Η απόφαση της Ακούτ Μπολ να αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες προέκυψε μετά την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ευεξίας. Το σεμινάριο αυτό έλαβε χώρα στη Φλόριντα, όπου ένας γιατρός της εξήγησε πως η κατανάλωση ωμών τροφών μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για αποσμητικά προϊόντα. Αυτή η πληροφορία ήταν καθοριστική για την ίδια, καθώς η φοβία της δυσοσμίας την απασχολούσε πάντα.

Στο παρελθόν, η Μπολ είχε προσπαθήσει να παρασκευάσει δικά της φυσικά αποσμητικά, όμως χωρίς επιτυχία. Έτσι, σταδιακά μέσα στο 2023, αύξησε την κατανάλωση ωμών τροφών. Αυτή η σταδιακή μετάβαση την οδήγησε στην υιοθέτηση της αυστηρής διατροφής που ακολουθεί σήμερα, με τα αποτελέσματα που η ίδια περιγράφει.

Η καθημερινότητα και οι προσωπικές δηλώσεις

Η Ακούτ Μπολ περιγράφει την εμπειρία της με σαφήνεια. «Πηγαίνω σε μαθήματα χορού, ιδρώνω πάρα πολύ και απλώς έχω μια φυσική μυρωδιά, όχι σωματική δυσοσμία», δηλώνει χαρακτηριστικά. Για να επιβεβαιώσει την απουσία δυσοσμίας, έχει ρωτήσει την αδελφή της και τους φίλους της, οι οποίοι όλοι της απάντησαν αρνητικά, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς της.

Εκτός από την απουσία σωματικής δυσοσμίας, η 31χρονη σημειώνει ότι νιώθει διαρκώς ενέργεια. Η δέσμευσή της στη διατροφή είναι τόσο ισχυρή που έχει προσαρμόσει ακόμη και τις οικογενειακές γιορτές στις προτιμήσεις της. Σε αυτές τις περιστάσεις, καταναλώνει χυμούς λαχανικών και μπιφτέκια από αφυδατωμένα μανιτάρια, διατηρώντας το διαιτολόγιό της συνεπές.

Κριτική και μελλοντικές προσδοκίες

Παρά το γεγονός ότι η Ακούτ Μπολ δηλώνει αναζωογονημένη από τον τρόπο ζωής της, ο αυστηρός αυτός τρόπος διατροφής έχει προκαλέσει επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες την έχουν κατηγορήσει για διατροφικές διαταραχές, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως καταναλώνει μαγειρεμένα φαγητά κρυφά. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία σε αυτές τις φωνές και παραμένει προσηλωμένη στις επιλογές της.

Πλέον, η 31χρονη εκφράζει την ελπίδα να γνωρίσει έναν σύντροφο που να μοιράζεται τις ίδιες ηθικές αξίες και διατροφικές συνήθειες. «Ο σύντροφος της ζωής μου πρέπει να είναι ωμοφάγος, ώστε οι αξίες μας να είναι ίδιες και τα μελλοντικά μας παιδιά να ακολουθήσουν την ίδια διατροφή», καταλήγει η Ακούτ Μπολ, περιγράφοντας τις προσδοκίες της για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta