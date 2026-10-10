Το ανθρακούχο νερό στο μικροσκόπιο: Επιπτώσεις στην υγεία των δοντιών και η διάκριση με τη σόδα

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση νερού βρύσης αποτελεί πάγια συνήθεια, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ανθρακούχο νερό κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στα νοικοκυριά και στα εστιατόρια. Πολλοί το επιλέγουν για την ανακούφιση από το φούσκωμα μετά από ένα βαρύ γεύμα, ενώ άλλοι το προτιμούν ως υποκατάστατο των αναψυκτικών, καθώς δεν περιέχει θερμίδες και ζάχαρη. Η αυξανόμενη δημοφιλία του έχει φέρει στο προσκήνιο και διάφορες ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του στην υγεία.

Η αυξανόμενη προτίμηση και οι διαθέσιμες επιλογές

Το ανθρακούχο νερό έχει καθιερωθεί ως μία δημοφιλής επιλογή στην ελληνική αγορά, με τα ράφια των καταστημάτων να γεμίζουν με ποικιλία προϊόντων. Πέρα από το απλό ανθρακούχο νερό, διατίθενται πλέον και εκδοχές εμπλουτισμένες με φυσικές γεύσεις, όπως λεμόνι, φράουλα ή τροπικά φρούτα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Αυτή η τάση έχει οδηγήσει πολλούς να το εντάξουν στην καθημερινότητά τους, είτε για να βοηθήσουν την πέψη είτε ως έναν τρόπο να αποφύγουν τα ζαχαρούχα ποτά. Ωστόσο, η ευρεία χρήση του έχει δημιουργήσει και ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά του και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό.

Η διάκριση μεταξύ ανθρακούχου νερού και σόδας

Ένας συχνός αστικός μύθος είναι ότι το ανθρακούχο νερό και η σόδα αποτελούν το ίδιο προϊόν, καθώς η όψη και η γεύση τους παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική χημική διαφορά μεταξύ των δύο.

Το απλό ανθρακούχο νερό είναι συνήθως φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό πηγής, στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα είτε φυσικής προέλευσης είτε υπό πίεση. Αντίθετα, η σόδα, γνωστή και ως club soda, είναι ανθρακούχο νερό εμπλουτισμένο τεχνητά με μεταλλικά άλατα.

Στα πρόσθετα αυτά άλατα περιλαμβάνονται το όξινο ανθρακικό νάτριο (μαγειρική σόδα), το χλωριούχο νάτριο ή το κιτρικό κάλιο. Αυτά τα συστατικά έχουν ως στόχο να ρυθμίσουν την οξύτητα του ποτού και να του προσδώσουν μια ελαφρώς πιο αλμυρή γεύση, διαφοροποιώντας το από το σκέτο ανθρακούχο νερό.

Επιδράσεις στην πέψη και η περιεκτικότητα σε νάτριο

Όσον αφορά την πέψη, τόσο το ανθρακούχο νερό όσο και η σόδα προσφέρουν παρόμοια αίσθηση ανακούφισης από το φούσκωμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο αέριο που περιέχουν, το οποίο προκαλεί ρέψιμο και συμβάλλει στην αποσυμπίεση του στομαχιού, προσφέροντας μια άμεση αίσθηση ελάφρυνσης μετά από ένα γεύμα.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σόδα διαφέρει από το ανθρακούχο νερό στην περιεκτικότητά της σε νάτριο. Λόγω των τεχνητών μεταλλικών αλάτων που προστίθενται σε αυτήν, η σόδα περιέχει επιπλέον νάτριο, ένα στοιχείο που απουσιάζει από το απλό ανθρακούχο νερό.

Η επίδραση στην υγεία των δοντιών

Μία από τις βασικές ανησυχίες που εκφράζονται αφορά την πιθανή επίδραση του ανθρακούχου νερού στα δόντια. Η ανησυχία αυτή έχει βάση σε μια πραγματική χημική αντίδραση: όταν το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο νερό, σχηματίζεται ανθρακικό οξύ. Αυτή η διαδικασία μειώνει το pH του νερού σε επίπεδα περίπου 5 με 6, καθιστώντας το ελαφρώς όξινο σε σύγκριση με το ουδέτερο νερό βρύσης, το οποίο έχει pH 7.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, το σκέτο ανθρακούχο νερό είναι απειροελάχιστα πιο διαβρωτικό από το κανονικό νερό. Η επίδρασή του στο σμάλτο των δοντιών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και δεν θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την οδοντική υγεία, εφόσον καταναλώνεται με μέτρο.

Οι κίνδυνοι από τα αρωματισμένα ανθρακούχα νερά

Η κατάσταση, όμως, διαφοροποιείται σημαντικά όταν πρόκειται για τα ανθρακούχα νερά που περιέχουν πρόσθετες γεύσεις. Συγκεκριμένα, τα ανθρακούχα νερά με άρωμα εσπεριδοειδών συχνά περιέχουν κιτρικό οξύ. Η προσθήκη αυτού του οξέος μειώνει το pH σε αρκετά πιο όξινα επίπεδα, καθιστώντας τα πιο επιθετικά προς το σμάλτο των δοντιών.

Η συχνή και παρατεταμένη κατανάλωση τέτοιων αρωματισμένων ανθρακούχων νερών, ειδικά αν καταναλώνονται καθημερινά για πολλές ώρες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διάβρωσης του σμάλτου. Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στην επιλογή και την ποσότητα κατανάλωσης των αρωματισμένων εκδοχών του ανθρακούχου νερού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis