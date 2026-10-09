Ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη CPHI 2026 στο Μιλάνο

Με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία συμμετείχε η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη CPHI 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του παγκόσμιου φαρμακευτικού κλάδου. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Μιλάνο από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου, όπου τριάντα μία εταιρείες-μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ανέδειξαν τη δυναμική εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η διεθνής έκθεση CPHI και η ελληνική συμμετοχή

Η CPHI αποτελεί ένα κομβικό γεγονός για τον παγκόσμιο φαρμακευτικό τομέα, συγκεντρώνοντας τους σημαντικότερους παράγοντες της αγοράς. Για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, η συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση είναι μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την προσέλκυση επενδύσεων και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Μέσω της παρουσίας τους, οι ελληνικές εταιρείες ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία των φαρμακευτικών προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα.

Σημαντικές επενδύσεις και παραγωγική δυναμική

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα, με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγής, την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την τεχνολογική αναβάθμιση της βιομηχανικής της βάσης.

Ο κλάδος διαθέτει σήμερα πενήντα ένα εργοστάσια και τριάντα ένα Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, γεγονός που υπογραμμίζει την οργανωτική του αρτιότητα και την προσήλωση στην καινοτομία. Τα προϊόντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας καλύπτουν τις ανάγκες περίπου οκτώ εκατομμυρίων κατόχων ΑΜΚΑ, ενώ η παρουσία της εκτείνεται σε περισσότερες από εκατόν σαράντα επτά χώρες παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΕΦ

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, τόνισε τη σημασία της ελληνικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «η ισχυρή παρουσία της Ελληνικής Φαρμακοβιοβιομηχανίας στη CPHI 2026 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή και διεθνώς αναγνωρίσιμη φαρμακευτική βιομηχανία».

Ο κ. Τρύφων πρόσθεσε πως οι επενδύσεις άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελούν απλώς επενδύσεις στον κλάδο, αλλά «επένδυση στην παραγωγική δυνατότητα, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη στρατηγική ανθεκτικότητα της χώρας».

Το ελληνικό φάρμακο ως εθνικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΕΦ, η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελεί ένα στρατηγικό εθνικό κεφάλαιο. Ο κλάδος ενισχύει την οικονομία της χώρας, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αυξάνει σημαντικά το εξαγωγικό αποτύπωμα της Ελλάδας.

Επιπλέον, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη φαρμακευτική επάρκεια τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής, έρευνας και εξαγωγών φαρμάκου», κατέληξε ο κ. Τρύφων.

Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν

Στη διεθνή έκθεση CPHI 2026 συμμετείχαν οι παρακάτω εταιρείες-μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, παραθέτοντας τες σε αλφαβητική σειρά: ACCORD, ANFARM, BENNETT, BIOCON, DEMO, ELPEN, FAMAR, FARAN, FREZYDERM, GALENICA, GAP, GENEPHARM, GEROLYMATOS, HELP, IASIS PHARMA, INTERMED, KOPER, LABOMED, LAMDA LABORATORIES, LAVIPHARM, MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES, MEDOCHEMIE, PHARMAPATH, PHARMAPLOT, PHARMATHEN, PHARMAZAC, RAFARM, RONTIS, UNI-PHARMA, VIANEX, VIOSER.

Με πληροφορίες από: Topontiki