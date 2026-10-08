Εποχικές λοιμώξεις: Αύξηση κρουσμάτων το φθινόπωρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατά την περίοδο του φθινοπώρου, παρατηρείται αύξηση των λοιμώξεων, όπως του κοινού κρυολογήματος και άλλων ιογενών ή βακτηριακών λοιμώξεων. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες νοσημάτων που επηρεάζουν ή ακόμη και απειλούν την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως.

Η πρόκληση των εποχικών λοιμώξεων

Εάν κάποιος αντιμετωπίζει συμπτώματα όπως συνάχι, βήχα, πονόλαιμο ή πυρετό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει μολυνθεί από κάποια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Αυτές οι λοιμώξεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, ξεκινώντας από το απλό κρυολόγημα και φτάνοντας έως την πνευμονία.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπισή τους τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθεκτικότητα και η μετάλλαξη των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Η ανεξέλεγκτη χρήση αντιβιοτικών, μάλιστα, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων παθογόνων παραγόντων και μεταλλάξεων, καθιστώντας την αντιμετώπιση πιο σύνθετη.

Συστάσεις για την αντιμετώπιση

Η κ. Χρυσούλα Λιάρου, Διευθύντρια Παθολόγος στο Metropolitan Hospital, επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται λήψη αντιβιοτικών. Τονίζει επίσης την ανάγκη για αυστηρή ανάπαυση και καλή διατροφή, προκειμένου να μην υπάρξει υποτροπή της νόσου. Η κ. Λιάρου αναφέρεται στα είδη των λοιμώξεων, στα αίτια εμφάνισής τους, στα συμπτώματα, στη θεραπευτική αντιμετώπισή τους και στους τρόπους πρόληψης.

Οι παράγοντες που προκαλούν τις λοιμώξεις ανήκουν σε διάφορες ομάδες μικροοργανισμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση των διαφόρων μορφών τους.

Διαφορετικοί τύποι λοιμώξεων του αναπνευστικού

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σε αυτές του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού. Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού οφείλονται συνήθως σε ιούς και επηρεάζουν τον φάρυγγα, τον λάρυγγα και τις αμυγδαλές. Παραδείγματα αυτών των λοιμώξεων είναι η φαρυγγίτιδα, η λαρυγγίτιδα και η αμυγδαλίτιδα.

Άλλα συνηθισμένα παραδείγματα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού περιλαμβάνουν τη γρίπη, την ιγμορίτιδα και την ωτίτιδα. Επίσης, η λοιμώδης μονοπυρήνωση ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αυτές οι λοιμώξεις, αν και συχνές, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία και να επηρεάσουν την καθημερινότητα.

Σοβαρότερες λοιμώξεις και συμπτώματα

Οι λοιμώξεις του κάτω αναπνευστικού συστήματος επηρεάζουν τους πνεύμονες και την τραχεία και θεωρούνται πιο σοβαρές. Συνήθως προκαλούνται από μικρόβια, αλλά και από ιούς, γεγονός που συχνά απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία. Παραδείγματα αυτών των λοιμώξεων περιλαμβάνουν την πνευμονία, την τραχειΐτιδα, την τραχειοβρογχίτιδα, τη βρογχίτιδα, τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια, καθώς και την επιδείνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την αιτία της λοίμωξης και την κατάσταση του ατόμου, όπως η ηλικία και η ύπαρξη άλλων παθολογικών παθήσεων. Για παράδειγμα, το κοινό κρυολόγημα προκαλεί αρχικά αίσθημα ξηρότητας στο στόμα και τη μύτη, ακολουθούμενο από ρινική καταρροή, υπεραιμία οφθαλμών, βήχα και φτάρνισμα, ενώ συνήθως δεν υπάρχει πυρετός.

Αντίθετα, η γρίπη προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, πόνους στα κόκαλα, στις αρθρώσεις και τους μύες, με συνήθη επιπλοκή την πνευμονία. Οι λοιμώξεις του κάτω αναπνευστικού, όπως η τραχειοβρογχίτιδα και η πνευμονία, προκαλούν κυρίως κατάπτωση, πυρετό και κεφαλαλγία.

Με πληροφορίες από: Topontiki