Θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσος: Στο επίκεντρο ασθενείς και νοσηλευτές – Το μήνυμα του ΕΚΕΑ

Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ ασθενών, επαγγελματιών υγείας, της επιστημονικής κοινότητας και της Πολιτείας, με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, αναδείχθηκε στην Ετήσια Ενημερωτική Εκδήλωση και το 1ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συμπόσιο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς και τον κομβικό ρόλο των νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η σημασία της συνεργασίας και η φωνή του ασθενούς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που ανακύπτουν στη φροντίδα των ασθενών με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Έλενα Τσάγκαρη, η οποία συμμετείχε ενεργά στις εργασίες, υπογράμμισε σε ανάρτησή της τη μεγάλη σημασία της συνάντησης αυτής. Όπως δήλωσε, ήταν μια ευκαιρία να βρεθούν μαζί ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι της Πολιτείας, με κοινό σημείο αναφοράς τον ίδιο τον ασθενή και τις πραγματικές του ανάγκες.

Ο κομβικός ρόλος των νοσηλευτών στο ΕΣΥ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η φροντίδα των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις, καθιστώντας το έργο των νοσηλευτών ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό. Αναδείχθηκε η καθημερινή φροντίδα που παρέχουν στους πάσχοντες, καθώς και η επιστημονική διάσταση του έργου τους.

Η Έλενα Τσάγκαρη συνεχάρη τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, Βασίλη Δήμο, καθώς και την οργανωτική επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης. Η ίδια τόνισε ότι στο συνέδριο «ακούστηκε η φωνή του ασθενούς» και καταγράφηκαν λεπτομερώς τα προβλήματα και οι προκλήσεις που απαιτούν άμεση και κοινή αντιμετώπιση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προκλήσεις και η ανάγκη για ενότητα

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, καθώς και οι επαγγελματίες υγείας που τους φροντίζουν, αναλύθηκαν εκτενώς. Τα προβλήματα που καταγράφηκαν απαιτούν μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για την επίλυσή τους. Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ υπογράμμισε με έμφαση ότι «μόνο όλοι ενωμένοι μπορούμε και οφείλουμε να τα λύσουμε, με μόνο στόχο τη διασφάλιση της υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των πασχόντων».

Το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία και άλλες παθήσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαίες τις συστηματικές μεταγγίσεις αίματος. Η διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά.

Κρίσιμοι κρίκοι στη θεραπευτική διαδικασία

Για τους ασθενείς που εξαρτώνται από συστηματικές μεταγγίσεις, ορισμένοι παράγοντες αποτελούν κρίσιμους κρίκους σε μια θεραπευτική διαδικασία που τους συνοδεύει συχνά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η επάρκεια αίματος είναι ένας από τους βασικότερους αυτούς παράγοντες, καθώς η συνεχής διαθεσιμότητα ασφαλούς αίματος είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους.

Επιπλέον, η ασφάλεια των μεταγγίσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποφυγή επιπλοκών και τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών. Τέλος, η εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς έχουν ειδικές ανάδες που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και προσεκτική παρακολούθηση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα πλέγμα φροντίδας που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων αυτών παθήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki