Ο Τζενάρο Γκατούζο μίλησε για τη μάχη του με αυτοάνοση ασθένεια

Ο Τζενάρο Γκατούζο, παλαίμαχος Ιταλός μέσος και νυν προπονητής της Λάτσιο, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Festival dello Sport», μιλώντας για τη δεκαπενταετή μάχη του με μια αυτοάνοση ασθένεια. Η πάθηση αυτή, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, τον οδήγησε στην αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο ως παίκτη και τον αναγκάζει να λαμβάνει κορτιζόνη σε καθημερινή βάση.

Ο Γκατούζο περιέγραψε τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του που η κατάστασή του δεν είναι τόσο σοβαρή όσο άλλων ασθενών με την ίδια πάθηση. Η εξομολόγηση αυτή ρίχνει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας αναγνωρισμένος αθλητής και προπονητής εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Η διάγνωση και η οφθαλμική μυασθένεια gravis

Η προσωπική μάχη του Τζενάρο Γκατούζο με την αυτοάνοση ασθένεια ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Ήταν το 2011 όταν ο παλαίμαχος Ιταλός μέσος διαγνώστηκε με οφθαλμική μυασθένεια gravis, μια συγκεκριμένη πάθηση που επηρεάζει το μυϊκό σύστημα.

Η οφθαλμική μυασθένεια gravis προκαλεί μυϊκή αδυναμία και έλλειψη μυϊκού ελέγχου, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται κυρίως στην περιοχή των ματιών. Αυτή η διάγνωση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην καριέρα του Γκατούζο, καθώς αποτέλεσε έναν από τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστή.

Η καθημερινότητα με την κορτιζόνη

Στη συνέντευξή του, ο Τζενάρο Γκατούζο αποκάλυψε ότι λαμβάνει κορτιζόνη εδώ και 15 χρόνια ως μέρος της θεραπευτικής του αγωγής για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η λήψη κορτιζόνης ή Diprospan είναι απαραίτητη για να μπορεί να βλέπει σωστά.

Παρά τη συνεχή ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή, ο προπονητής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κατάστασή του, συγκρίνοντάς την με αυτή άλλων πασχόντων. «Και πρέπει να πω ότι, όλα αυτά τα χρόνια, πάντα σκεφτόμουν: "Υπάρχουν άνθρωποι με την ίδια ασθένεια που έχω εγώ που καταλήγουν κλινήρεις για 4 ή 5 μήνες, ανίκανοι να κινηθούν"», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αξία του να παραμένει λειτουργικός.

Η σκέψη που άλλαξε τη ζωή του

Μια βαθιά σκέψη λειτούργησε ως αφύπνιση για τον Γκατούζο, οδηγώντας τον σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του. «Φανταστείτε να μου έλεγαν ότι μου είχαν απομείνει μόνο πέντε μήνες ζωής», εξήγησε, περιγράφοντας το σενάριο που τον έκανε να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του.

Ο ίδιος έχει αποδεχτεί πλήρως την ασθένεια και δηλώνει αποφασισμένος να μην την αφήσει να τον κυριαρχήσει. «Το έχω αποδεχτεί. Το αντιμετωπίζω. Δεν το αφήνω να με κυριαρχεί. Είμαι πιο δυνατός από την ασθένεια», τόνισε. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η καθημερινή λήψη κορτιζόνης έχει το τίμημά της, καθώς «το να παίρνω κορτιζόνη κάθε μέρα δεν είναι εύκολο».

Η απόφαση για το αλκοόλ και η φιλοσοφία ζωής

Η φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη είχε άμεσο αντίκτυπο και στις προσωπικές του συνήθειες, οδηγώντας τον σε μια ριζική αλλαγή. Ο Τζενάρο Γκατούζο αποκάλυψε ότι έχει σταματήσει εντελώς την κατανάλωση αλκοόλ εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Έχουν περάσει έξι χρόνια, σχεδόν επτά, από τότε που έχω πιει αλκοόλ».

Η απόφαση αυτή πάρθηκε αποκλειστικά λόγω της κορτιζόνης, καθώς, όπως ο ίδιος εξήγησε, «Διαφορετικά, θα ζύγιζα 200 κιλά». Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο Γκατούζο διατηρεί μια αισιόδοξη και θετική στάση απέναντι στη ζωή, τονίζοντας: «Αλλά προχωράμε μπροστά, γιατί πάντα υπάρχει κάτι πολύτιμο στη ζωή. Το σημαντικό είναι να κοιτάμε μπροστά, αρκεί ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta