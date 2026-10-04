Φαρμακείο αυτοκινήτου: Οι νέες προδιαγραφές και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί από το 2027

Νέες προδιαγραφές για το κιτ πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι οδηγοί καλούνται να ελέγξουν τα φαρμακεία που διαθέτουν στα οχήματά τους ή να προμηθευτούν νέα, πλήρη κιτ, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε περίπτωση τροχαίου ή τραυματισμού, έως ότου φτάσει το ΕΚΑΒ. Η αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των φαρμακείων τους ή αν τα υλικά τους είναι ακόμη κατάλληλα.

Οι αλλαγές που έρχονται στο φαρμακείο αυτοκινήτου

Ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανόλης Κατσαράκης, μίλησε στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» για τις επερχόμενες αλλαγές και το υγειονομικό υλικό που περιλαμβάνεται στα νέα κιτ. Όπως τόνισε, το νέο κιτ πρώτων βοηθειών δεν μπορεί πλέον να είναι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο που έχει παραμείνει ξεχασμένο για χρόνια στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Η υπουργική απόφαση, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί, καθορίζει με σαφήνεια το συγκεκριμένο περιεχόμενο που πρέπει να έχει το φαρμακείο αυτοκινήτου. Αυτό περιλαμβάνει 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη, με ορισμένα από αυτά να απαιτούνται σε περισσότερα από ένα τεμάχια, προκειμένου το κιτ να είναι πλήρως λειτουργικό σε μια επείγουσα κατάσταση.

Το περιεχόμενο του νέου κιτ πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Κατσαράκη, το νέο κιτ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από απαραίτητα υλικά. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διαθέτει ελαστικούς επίδεσμους διαφόρων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και εγκαύματα, καθώς και επίδεσμους στερέωσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν υλικά συγκράτησης, μία ισοθερμική κουβέρτα, μαντηλάκια καθαρισμού και μάσκες.

Ένα σημαντικό στοιχείο που υπογραμμίστηκε είναι η ύπαρξη οδηγιών πρώτων βοηθειών μέσα στο κιτ. Ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν αρκεί να υπάρχει «μια γάζα και ένα οινόπνευμα», καθώς η προβλεπόμενη λίστα έχει συγκεκριμένες ποσότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτούνται έξι επιθέματα πληγών και όχι μόνο ένα, ώστε το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε μια έκτακτη ανάγκη.

Σήμανση και συσκευασία: Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι οδηγοί στην εξωτερική συσκευασία του κιτ πρώτων βοηθειών. Ο κ. Κατσαράκης επεσήμανε ότι το κιτ θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τη σήμανση DIN 13164:2022. Παράλληλα, τα επιμέρους ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχονται στο φαρμακείο, όπως οι αποστειρωμένες γάζες, θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE.

Εκτός από τις σημάνσεις, η συσκευασία του κιτ οφείλει να είναι κατάλληλη για τις συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχει επαρκή προστασία στα υλικά από τη σκόνη και τις εξωτερικές συνθήκες, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητά τους σε περίπτωση ανάγκης.

Προσοχή στο σημείο αγοράς του κιτ

Ο κ. Κατσαράκης συνέστησε στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το σημείο αγοράς του κιτ πρώτων βοηθειών. Όπως τόνισε, δεν διαθέτουν όλα τα καταστήματα την απαραίτητη άδεια για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η προμήθεια τέτοιων ειδών από μη εξουσιοδοτημένα σημεία μπορεί να οδηγήσει σε αγορά μη πιστοποιημένων ή ακατάλληλων προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό, η ασφαλέστερη επιλογή για την προμήθεια του νέου κιτ είναι ένα φαρμακείο ή ένα εξειδικευμένο κατάστημα ιατροτεχνολογικών ειδών. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί μπορούν να είναι σίγουροι ότι αποκτούν ένα προϊόν που πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και είναι αξιόπιστο για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Έλεγχος για όσους έχουν ήδη φαρμακείο

Για τους οδηγούς που ήδη διαθέτουν φαρμακείο στο αυτοκίνητό τους, ο πρώτος και πιο σημαντικός έλεγχος θα πρέπει να αφορά το περιεχόμενό του. Δεν αρκεί απλώς να υπάρχει το κουτί, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί ότι περιέχει όλα τα προβλεπόμενα είδη και στις απαιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύσουν.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο να ελεγχθεί ότι τα υλικά που βρίσκονται μέσα στο φαρμακείο δεν έχουν λήξει ή υποστεί φθορά λόγω του χρόνου ή των συνθηκών αποθήκευσης. Ο κ. Κατσαράκης συνέστησε την επιλογή κιτ με προϊόντα που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου τέσσερα έως πέντε χρόνια, ώστε να μην απαιτείται συχνή αντικατάσταση των υλικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki