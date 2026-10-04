Καρκίνος του μαστού: Έξι αλλαγές στο στήθος που καμιά γυναίκα δεν πρέπει να αγνοεί

Η εμφάνιση αλλαγών στο στήθος μπορεί να γίνει αντιληπτή τυχαία, όπως κατά τη διάρκεια του ντους, μπροστά στον καθρέφτη ή ενώ μια γυναίκα ντύνεται. Συχνά, αυτές οι αλλαγές υποτιμώνται, ειδικά όταν εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, οι χειρούργοι ογκολόγοι / μαστολόγοι υπογραμμίζουν ότι η ηλικία δεν αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού της νόσου, παρόλο που οι περισσότερες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού καταγράφονται μετά τα 50. Για τον λόγο αυτό, επισημαίνουν έξι συγκεκριμένα σημάδια που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση, χωρίς πανικό αλλά και χωρίς αναβολή.

Η σημασία της εξοικείωσης και της έγκαιρης διάγνωσης

Η έγκαιρη διάγνωση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η γνώση των σημείων που πρέπει να προσέχει κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως αν βρίσκεται σε ηλικία για τακτική προληπτική μαστογραφία, συμβάλλει ενεργά στην καλύτερη φροντίδα της υγείας της. Οι γυναίκες καλούνται να εξοικειωθούν με τη φυσιολογική αίσθηση των μαστών τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν οποιαδήποτε αλλαγή.

Η ιδανική περίοδος για να παρατηρούνται αυτές οι αλλαγές είναι η εβδομάδα μετά την περίοδο, καθώς τότε οι ορμονικές διακυμάνσεις είναι λιγότερο έντονες. Οι ειδικοί συνιστούν την τακτική ψηλάφηση του στήθους, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του ντους, ώστε οποιαδήποτε νέα αλλαγή να γίνεται άμεσα αντιληπτή και να αξιολογείται από ειδικό.

Νέα ογκίδια στον μαστό ή τη μασχάλη

Κάθε νέο ογκίδιο που εντοπίζεται στον μαστό ή στη μασχάλη και διαφέρει από τη φυσιολογική υφή του στήθους της συγκεκριμένης γυναίκας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ένα ογκίδιο που σχετίζεται με καρκίνο μπορεί να είναι σκληρό, συμπαγές ή να έχει ακανόνιστο σχήμα. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό να είναι μαλακό, στρογγυλό ή ευαίσθητο στην αφή, γεγονός που καθιστά την αυτοδιάγνωση αναξιόπιστη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ψηλάφηση από μόνη της δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με αξιοπιστία την ύπαρξη καρκίνου. Η πλειονότητα των ογκιδίων είναι καλοήθη, όπως οι κύστεις ή άλλες κοινές αλλοιώσεις του μαστού, κάτι που είναι καθησυχαστικό. Παρόλα αυτά, κάθε νέο ογκίδιο πρέπει να εξετάζεται από γιατρό και να μην αποτελεί αντικείμενο αυτοδιάγνωσης, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα.

Αλλαγές στην υφή του δέρματος

Οι αλλαγές στην υφή του δέρματος του μαστού μπορεί να αποτελέσουν ένα προειδοποιητικό σημάδι καρκίνου, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποδηλώνουν κακοήθεια. Συχνά, η ερυθρότητα ή μια δερματική αλλοίωση οφείλεται σε καλοήθη αίτια, όπως η δερματίτιδα ή κάποια λοίμωξη. Ωστόσο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να αποτελεί ένδειξη φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, οπότε η προσοχή είναι επιβεβλημένη.

Ειδική προσοχή απαιτείται στην εμφάνιση νέων μικρών βαθουλωμάτων, πτυχώσεων ή πάχυνσης του δέρματος. Επίσης, η υφή που θυμίζει «φλούδα πορτοκαλιού» είναι ένα σημάδι που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι ο καρκίνος επηρεάζει τον ιστό του μαστού ή εμποδίζει τη φυσιολογική λεμφική παροχέτευση. Επιπλέον, ένα νέο εξάνθημα, η απολέπιση ή οποιαδήποτε επίμονη δερματική αλλοίωση στον μαστό ή γύρω από τη θηλή, που δεν βελτιώνεται, χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr