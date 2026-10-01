Σήμα κινδύνου για την ψυχιατρική κλινική του Αττικόν: Ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν οριακή κατάσταση

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εκπρόσωποι του Σωματείου εργαζομένων Π.Γ.Ν. Αττικόν «Αναγέννηση» για την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, με τη λειτουργία της κλινικής να βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Το σωματείο ζητά άμεση συνάντηση με την Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κλινική.

Οριακή λειτουργία με ελάχιστο προσωπικό

Στην Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αττικόν υπηρετούν μόλις εννέα νοσηλευτές, γεγονός που καθιστά την κατάσταση οριακή. Το Σωματείο εργαζομένων «Αναγέννηση» καταγγέλλει ότι η «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» χαρίστηκε προκλητικά και απλόχερα σε ιδιώτες, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ από όλες τις κυβερνήσεις, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου για την «ολοκλήρωση» της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η κατάσταση στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν παραμένει απαράδεκτη. Αυτό ισχύει τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται υπό αυτές τις συνθήκες.

Ευθύνες και μετακινήσεις νοσηλευτών

Οι ευθύνες για την οριακή κατάσταση της κλινικής αποδίδονται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια Υποδιοίκηση της 2ης ΥΠΕ για τα θέματα Ψυχικής Υγείας. Το σωματείο τονίζει ότι οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν πλέον να μετατίθενται από τον έναν στον άλλο.

Οι υπάρχουσες συνθήκες δημιουργούν τεράστια πίεση και εξάντληση στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή νοσηλεία και φροντίδα των ασθενών. Παράλληλα, πέντε νοσηλευτές που ανήκουν στην 2η Δ.Υ.Πε -Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ απασχολούνται σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ υπάρχει και επιπλέον προσωπικό από την κλινική που απασχολείται σε διαφορετικό τμήμα.

Το ερώτημα για το τμήμα εφήβων

Το σωματείο θέτει δημόσια ένα ερώτημα σχετικά με τη στελέχωση του Ψυχιατρικού Τμήματος Εφήβων του Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα», το οποίο ήταν πρώην Λοιμωδών. Συγκεκριμένα, ρωτούν αν ισχύει ότι δέκα νοσηλευτές βρίσκονται «σκανδαλωδώς» εκεί.

Το εν λόγω τμήμα έχει πλέον συνενωθεί με το ΠΓΝ Αττικόν, αλλά λειτουργεί μόνο με τη μορφή των Εξωτερικών Ιατρείων και Κέντρου Ημέρας. Η κλινική του, παρόλο που έχει εγκαινιαστεί από το 2022, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα πλήρως.

Η ιδιαιτερότητα της ψυχιατρικής νοσηλείας

Το σωματείο υπογραμμίζει ότι η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν δεν είναι ένας χώρος όπου απλώς «μπαίνουν ασθενείς και βγαίνουν λες και είναι τσουβάλια». Αντιθέτως, πρόκειται για νοσηλεία ασθενών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση.

Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν οξέα και σύνθετα προβλήματα υγείας, τα οποία πολλές φορές απαιτούν συνεχή παρουσία και αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα. Η φύση της ψυχιατρικής περίθαλψης καθιστά την επαρκή στελέχωση ακόμα πιο κρίσιμη.

Τα αιτήματα του σωματείου

Το σωματείο ζητά άμεση ενίσχυση της Ψυχιατρικής Κλινικής με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό, τουλάχιστον πέντε επιπλέον νοσηλευτές. Επιπλέον, απαιτείται η ασφαλής στελέχωση όλων των βαρδιών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της κλινικής.

Τέλος, το σωματείο ζητά την πλήρη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Εφήβων του Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών), με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του.

Με πληροφορίες από: Topontiki