Η ΕΟΠΕ τονίζει την πολυπλοκότητα της χημειοθεραπείας και την ανάγκη αυστηρών κανόνων

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) προχώρησε σε ανακοίνωση, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική. Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η ΕΟΠΕ τονίζει ότι η προστασία των ασθενών με καρκίνο απαιτεί την εφαρμογή σαφών κανόνων, την αυστηρή εποπτεία και την πλήρη τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η θέση της ΕΟΠΕ για τις πρόσφατες υποθέσεις

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΟΠΕ διευκρινίζει ότι δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Επίσης, δεν προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών, πειθαρχικών και δικαστικών αρχών που διερευνούν το ζήτημα.

Ωστόσο, η Εταιρεία υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύουν ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Το ζήτημα αυτό αφορά άμεσα την ασφάλεια και την ποιότητα της ογκολογικής περίθαλψης που παρέχεται στους ασθενείς.

Ο ρόλος του παθολόγου ογκολόγου

Η ΕΟΠΕ επισημαίνει ότι η επιλογή, η συνταγογράφηση και η ιατρική επίβλεψη της χημειοθεραπείας, καθώς και των λοιπών συστηματικών αντικαρκινικών θεραπειών, αποτελούν αποκλειστικό γνωστικό αντικείμενο και ευθύνη των ιατρών με αναγνωρισμένη ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας. Αυτό αφορά ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από συμπαγείς όγκους.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, μια επιμέρους εκπαίδευση ή εμπειρία στην ογκολογία συγκεκριμένου οργάνου δεν επαρκεί. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ολοκληρωμένη και θεσμικά αναγνωρισμένη ειδικότητα του Παθολόγου Ογκολόγου, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή και ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών.

Η χημειοθεραπεία ως σύνθετη διαδικασία

Η ΕΟΠΕ τονίζει με έμφαση ότι η χημειοθεραπεία δεν πρέπει να θεωρείται μια απλή διαδικασία χορήγησης φαρμάκων. Αντιθέτως, προϋποθέτει μια σειρά από σύνθετα βήματα και εξειδικευμένες γνώσεις για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ακριβής διάγνωση της νόσου και η σωστή σταδιοποίησή της. Ακολουθεί η προσεκτική επιλογή και η εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος για τον κάθε ασθενή. Επίσης, είναι αναγκαία η αξιολόγηση πιθανών αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων και τυχόν αντενδείξεων, καθώς και η προσαρμογή των δόσεων ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού.

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η συνεχής παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και η έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ή ακόμη και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.

Απαιτήσεις για τις ογκολογικές μονάδες

Η χορήγηση συστηματικής αντικαρκινικής θεραπείας οφείλει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε νομίμως αδειοδοτημένες ογκολογικές μονάδες ή μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αυτές οι μονάδες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης.

Μεταξύ άλλων, οι μονάδες αυτές πρέπει να διαθέτουν υπεύθυνο Παθολόγο Ογκολόγο και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, είναι απαραίτητες οι ασφαλείς και πιστοποιημένες διαδικασίες για την παρασκευή και τη διακίνηση των κυτταροστατικών φαρμάκων. Πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων συμβαμάτων, πλήρης καταγραφή, ιχνηλασιμότητα και φαρμακευτικός έλεγχος κάθε θεραπείας, καθώς και οι αναγκαίες υποστηρικτικές δομές.

Θεσμικό πλαίσιο και προστασία ασθενών

Η ΕΟΠΕ έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη για σαφή θεσμική κατοχύρωση του συγκεκριμένου πλαισίου. Έχει απευθύνει τις θέσεις της προς το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), και συνεχίζει να το κάνει με κάθε ευκαιρία.

Πρόκειται για μια σταθερή θέση της Εταιρείας, η οποία, όπως τονίζεται, απορρέει αποκλειστικά από την επιτακτική ανάγκη προστασίας των ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα, στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας της ογκολογικής φροντίδας που τους παρέχεται σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki