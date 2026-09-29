Φαρμακοποιοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας από συνδυασμό φαρμάκων

Ο συνδυασμός αντιπηκτικών φαρμάκων με αντιφλεγμονώδη μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας, καθιστώντας απαραίτητη τη συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού. Τα αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται συχνά για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή όταν συνδυάζονται με άλλες θεραπείες. Η ταυτόχρονη λήψη τους με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΑΜΣΑ/AINEs) έχει συνδεθεί με σημαντική αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας.

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας από συνδυασμούς

Ένας από τους συνδυασμούς που μπορεί να αυξήσει περισσότερο τον κίνδυνο αιμορραγίας είναι η ταυτόχρονη λήψη αντιπηκτικών με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΑΜΣΑ/AINEs). Τέτοια φάρμακα είναι η ιβουπροφαίνη ή η ναπροξένη. Διάφορες μελέτες έχουν συνδέσει αυτή τη συγχώνευση με σημαντική αύξηση του κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να φτάσει να είναι πάνω από διπλάσιος σε σύγκριση με τη μεμονωμένη λήψη του αντιπηκτικού. Μάλιστα, μεταγενέστερες μελέτες διαπίστωσαν ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να σχεδόν τριπλασιάσει τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας και να αυξήσει αισθητά την πιθανότητα γαστρεντερικής αιμορραγίας. Τα αντιφλεγμονώδη AINEs απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς, καθώς εκτός από την ενίσχυση της αιμορραγίας, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον βλεννογόνο του στομάχου.

Διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης

Αν και οι δύο κατηγορίες θεραπειών, τα αντιπηκτικά και τα αντιαιμοπεταλιακά, χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των θρόμβων, δεν δρουν με τον ίδιο τρόπο. Τα αντιπηκτικά επηρεάζουν τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος. Από την άλλη πλευρά, τα αντιαιμοπεταλιακά δρουν στα αιμοπετάλια, τα οποία συσσωρεύονται για να βοηθήσουν στον σχηματισμό του θρόμβου.

Και τα δύο είδη φαρμάκων μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με συγκεκριμένα σκευάσματα. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι κρίσιμη για την αποφυγή επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων και την προστασία της υγείας των ασθενών.

Ευρήματα από μελέτη στη Μαγιόρκα

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα φαρμακεία της Μαγιόρκα ανέλυσε αυτή την κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός μηνός. Οι ερευνητές εξέτασαν ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και παράλληλα χρησιμοποιούσαν κάποιο σκεύασμα που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο στομάχι.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 32 ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μέση ηλικία τα 74 έτη. Από αυτούς τους ασθενείς, ένας στους τέσσερις δεν λάμβανε κανένα φάρμακο γαστροπροστασίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση και ενημέρωση.

Ο ρόλος των φαρμακοποιών και οι αλληλεπιδράσεις

Η μελέτη στη Μαγιόρκα ανέδειξε επίσης τη σημασία της συνολικής αναθεώρησης των φαρμάκων που λαμβάνει κάθε ασθενής. Οι φαρμακοποιοί εντόπισαν 14 περιστατικά αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων. Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, οι φαρμακοποιοί παρέπεμψαν τον ασθενή στον γιατρό, με τη μία παραπομπή να οφείλεται στην έλλειψη γαστροπροστασίας.

Παράλληλα, αναλύθηκαν εννέα ασθενείς που λάμβαναν κλοπιδογρέλη, ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο. Όλοι αυτοί οι ασθενείς διέθεταν γαστροπροστασία. Ωστόσο, οι έξι από αυτούς λάμβαναν ομεπραζόλη αντί για άλλον προστατευτικό παράγοντα, κάτι που ενδεχομένως να χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης από τους ειδικούς υγείας.

Η αναγκαιότητα της συμβουλής ειδικού

Λόγω των σοβαρών κινδύνων που ενέχει ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων, είναι απαραίτητο οι ασθενείς να συμβουλεύονται πάντα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους. Η επαγγελματική καθοδήγηση μπορεί να αποτρέψει ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις και να διασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία. Η προσεκτική διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας των ασθενών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta