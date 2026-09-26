Χάκερ απειλούν το FBI με δημοσιοποίηση προσωπικών και ιατρικών δεδομένων πρακτόρων

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η κυβερνοεπίθεση που φέρεται να έχει δεχθεί το FBI, καθώς οι χάκερ που ανέλαβαν την ευθύνη ισχυρίζονται ότι έχουν στην κατοχή τους εξαιρετικά ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα χιλιάδων ειδικών πρακτόρων. Μαζί με αυτά, φέρεται να έχουν αποκτήσει και προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για απάτες, εκβιασμούς ή στοχευμένες επιθέσεις.

Η παραβίαση των συστημάτων του FBI έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των στελεχών των αρχών επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάληψη ευθύνης από τους ShinyHunters

Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα του FBI. Η ομάδα δημοσίευσε λεπτομέρειες για την επίθεση στον ιστότοπό της στο darknet.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα δείγματα των δεδομένων που υποστηρίζει ότι έχει κλέψει, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς της για την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Ευαίσθητα ιατρικά και προσωπικά δεδομένα

Οι χάκερ ισχυρίζονται ότι έχουν στην κατοχή τους εξαιρετικά ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα χιλιάδων ειδικών πρακτόρων. Το BBC αναφέρει ότι έχει δει δείγματα των κλεμμένων ιατρικών εξετάσεων «καταλληλότητας για εργασία».

Στα αρχεία αυτά περιλαμβάνονται αποτελέσματα εξετάσεων αίματος και ούρων, καθώς και σημειώσεις γιατρών σχετικά με προβλήματα υγείας. Μεταξύ των αναφορών που περιέχονται στα αρχεία βρίσκονται παθήσεις ή ιατρικές ενδείξεις όπως «αλλεργία στα οστρακοειδή και τις μπανάνες», «αίμα στα ούρα» και «υψηλή χοληστερόλη».

Παράλληλα, τα αρχεία φέρεται να περιλαμβάνουν πλήρη ονόματα και διευθύνσεις πρακτόρων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το εύρος και τη σοβαρότητα της διαρροής.

Το εύρος της διαρροής και οι θέσεις των πρακτόρων

Τα δείγματα των δεδομένων που υποστηρίζουν οι χάκερ ότι έχουν κλέψει, φέρεται να περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς διακριτικών και επαγγελματικούς τίτλους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους ή τις συντρόφους των εργαζομένων.

Τα αρχεία φαίνεται να αφορούν χιλιάδες πράκτορες του FBI. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακόμη και στελέχη που κατέχουν θέσεις αναπληρωτών διευθυντών, κάτι που υπογραμμίζει την κρισιμότητα των δεδομένων που έχουν διαρρεύσει.

Οι κίνδυνοι από την παραβίαση δεδομένων

Εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η παραβίαση αυτή θα μπορούσε να αφήσει τους πράκτορες εκτεθειμένους σε διάφορους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν απάτες, εκβιασμούς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον τους.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι η πρόσβαση σε τόσο λεπτομερή προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία θα μπορούσε να διευκολύνει εγκληματίες να υποδυθούν στελέχη των Αρχών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η αντίδραση του FBI στην κυβερνοεπίθεση

Το FBI δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις που αφορούν την κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, την Τετάρτη αναγνώρισε τη διαρροή των δεδομένων.

Σε ανακοίνωσή του, το FBI ανέφερε ότι «ερευνά εντατικά» με ποιον τρόπο σημειώθηκε η παραβίαση των συστημάτων του. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες και το πλήρες εύρος της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki