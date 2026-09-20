Η τριχόπτωση στην κορυφή του κεφαλιού μπορεί να συνδέεται με κινδύνους υγείας

Η αραίωση των μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη και επιθετικού καρκίνου του προστάτη. Αυτό προκύπτει από σειρά ερευνών που εξετάζουν τη σχέση της ανδρικής φαλάκρας με την υγεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο αν ένας άνδρας χάνει τα μαλλιά του, αλλά και από ποιο σημείο ξεκινά η αραίωση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ισχυρότερη συσχέτιση όταν η αραίωση αφορά συγκεκριμένα την κορυφή του κεφαλιού.

Συσχέτιση με καρδιαγγειακά νοσήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η τριχόπτωση, ειδικά όσον αφορά τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Μια ανάλυση του 2013, η οποία δημοσιεύθηκε στο BMJ Open, εξέτασε έξι μελέτες με συνολικά 37.000 άνδρες. Η ανάλυση αυτή διαπίστωσε ότι η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού συνδεόταν με μεγαλύτερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Αντίθετα, η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στο μέτωπο δεν εμφάνιζε αντίστοιχη σχέση με τη στεφανιαία νόσο. Μάλιστα, ο κίνδυνος φαινόταν να αυξάνεται όσο εντονότερη ήταν η φαλάκρα στην κορυφή: από 18% σε άνδρες με ήπια αραίωση, σε 36% για μέτρια και έφτανε το 48% για σοβαρή αραίωση. Επιπλέον, μια ανάλυση του 2014, η οποία περιλάμβανε περισσότερα από 29.000 άτομα με τριχόπτωση, κατέληξε επίσης σε συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Η σύνδεση με τον καρκίνο του προστάτη

Πιο πρόσφατη ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε το 2026 και περιλάμβανε 20 μελέτες, εξέτασε επιπλέον τη σχέση της ανδρικής τριχόπτωσης με τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη, καθώς και με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Και σε αυτή την περίπτωση, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε σε άνδρες με αραίωση στην κορυφή και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της θέσης της τριχόπτωσης και της εμφάνισης αυτών των παθήσεων του προστάτη, ενισχύοντας την άποψη ότι το σημείο της αραίωσης μπορεί να αποτελεί δείκτη για συγκεκριμένους κινδύνους υγείας.

Πιθανές εξηγήσεις και ορμονικοί παράγοντες

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι η τριχόπτωση προκαλεί καρδιοπάθεια ή άλλες παθήσεις. Οι ερευνητές μιλούν για συσχέτιση και όχι για αιτιώδη σχέση μεταξύ των φαινομένων. Μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη συσχέτιση είναι ότι η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επηρεάζει τόσο τους θύλακες της τρίχας όσο και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Μια άλλη θεωρία που εξετάζεται είναι ότι η φαλάκρα και ορισμένες παθήσεις μπορεί να αποτελούν διαφορετικές εκδηλώσεις των ίδιων ορμονικών μεταβολών στον οργανισμό. Η ανδρική ανδρογενετική αλωπεκία είναι εξαιρετικά συχνή και συνδέεται με την ορμόνη διυδροτεστοστερόνη (DHT), η οποία σταδιακά συρρικνώνει τους θύλακες της τρίχας. Παράλληλα, η γενετική παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της τριχόπτωσης.

Διαφορετικές προσεγγίσεις και μέτρα πρόληψης

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλες οι μελέτες μεταξύ τους, καθώς ορισμένες έρευνες έχουν εντοπίσει μόνο ασθενή σχέση ανάμεσα στην ανδρική φαλάκρα και παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να διευκρινιστούν πλήρως οι μηχανισμοί και οι συσχετίσεις.

Παρότι η τριχόπτωση δεν μπορεί εύκολα να προληφθεί, η τακτική άσκηση και μια διατροφή με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά παραμένουν βασικά μέτρα για τη μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν στη γενικότερη υγεία του οργανισμού, ανεξάρτητα από την τριχόπτωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta