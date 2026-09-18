Μητέρα 44 ετών υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια και εγκεφαλική βλάβη: Στο επίκεντρο συμπλήρωμα διατροφής

Μια 44χρονη μητέρα δύο παιδιών από το Warrington του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, καθώς υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Οι γιατροί που την παρακολουθούν συνδέουν την κατάσταση της υγείας της με τη χρήση ενός φυτικού συμπληρώματος που περιείχε ashwagandha. Το περιστατικό αυτό έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις των αρχών σχετικά με την αγορά συμπληρωμάτων διατροφής μέσω διαδικτύου.

Η περιπέτεια υγείας της 44χρονης μητέρας

Η Lois Kinder, μητέρα δύο παιδιών, είχε ξεκινήσει να λαμβάνει ζελεδάκια που περιείχαν ashwagandha, ένα βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα που διαφημίζονται για χαλάρωση και για συμπτώματα που σχετίζονται με την περιεμμηνόπαυση. Η ίδια είχε δει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα να προωθείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να το έπαιρνε, αλλά και να το πουλούσε, για περίπου έναν χρόνο.

Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα πωλούνται τόσο διαδικτυακά όσο και σε καταστήματα, με ορισμένες μάρκες να κοστίζουν ακόμα και κοντά στα 5 ευρώ. Τον Ιούλιο, η Lois εμφάνισε συμπτώματα που έμοιαζαν με ίκτερο. Λίγο αργότερα, η 19χρονη κόρη της, Imogen, την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι τους.

Μεταμόσχευση ήπατος και σοβαρές επιπλοκές

Η 44χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στην υπερεπείγουσα λίστα για μεταμόσχευση ήπατος. Στις 22 Ιουλίου, η Lois υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος από δότη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η Lois αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές, καθώς υπέστη τρεις καρδιακές ανακοπές. Αυτό συνέβη επειδή ένας θρόμβος αίματος απέφραξε την κύρια αρτηρία προς τους πνεύμονές της. Οι επιπλοκές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλός της να στερηθεί οξυγόνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σημαντική εγκεφαλική βλάβη.

Η σύνδεση με το συμπλήρωμα ashwagandha

Ο σύζυγος της Lois, Ollie, δήλωσε ότι οι γιατροί τον ρώτησαν από νωρίς εάν η γυναίκα του έπαιρνε χάπια ή συμπληρώματα που περιείχαν ashwagandha. Στη συνέχεια, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι θεωρούσαν πως το συγκεκριμένο προϊόν είχε προκαλέσει τα προβλήματα στο ήπαρ της συζύγου του.

Σύμφωνα με τον Ollie, οι γιατροί είχαν αναφέρει περίπου 70 περιστατικά ηπατικής ανεπάρκειας που είχαν καταγραφεί έπειτα από παρατεταμένη χρήση τέτοιων προϊόντων. Η Lois Kinder έπαιρνε και πουλούσε προϊόντα με ashwagandha για περίπου έναν χρόνο πριν την περιπέτεια της υγείας της.

Διερεύνηση της υπόθεσης και προειδοποιήσεις

Η περίπτωση της Lois έχει επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της ashwagandha. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές του LiverTox, η ακριβής σχέση ανάμεσα στο βότανο και τη βλάβη του ήπατος δεν έχει ακόμη αποδειχθεί οριστικά. Παρόλα αυτά, η ashwagandha θεωρείται η πιθανή ή κύρια αιτία της ηπατικής ανεπάρκειας στην περίπτωσή της, με την υπόθεση να εξακολουθεί να διερευνάται.

Παράλληλα, η βρετανική Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων έχει επαναλάβει την προειδοποίησή της προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά συμπληρωμάτων μέσω διαδικτύου. Η υπηρεσία συνιστά να αγοράζονται online συμπληρώματα μόνο όταν ο καταναλωτής είναι βέβαιος για την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta