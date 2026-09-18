Ευρήματα ελέγχων της ΕΑΔ σε ιδιωτικές μονάδες υγείας και ευεξίας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έχει εντοπίσει σημαντικές παραβάσεις σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, αισθητικής, ευεξίας και εναλλακτικών θεραπειών, όπως προκύπτει από τους εκατοντάδες ελέγχους που έχει διενεργήσει έως σήμερα. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία δόθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή, έρχονται να επιβεβαιώσουν τον προβληματισμό των τελευταίων ημερών σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους των ιδιωτικών δομών υγείας. Ο προβληματισμός αυτός ανέκυψε με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία ιδρύθηκε το 2019, διαδέχτηκε πέντε ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Από την ίδρυσή της, η Αρχή έχει εκδώσει περισσότερα από 2.500 πορίσματα στο πλαίσιο ειδικών ελέγχων που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, περισσότερα από 1.500 πορίσματα έχουν εκδοθεί για το τακτικό ελεγκτικό έργο της Αρχής σε θέματα Υγείας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχουν διενεργηθεί Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και πάνω από 40 προκαταρκτικές εξετάσεις, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών.

Διερευνήσεις και καταγγελίες

Συνολικά, η ΕΑΔ έχει ολοκληρώσει περίπου 1.400 διερευνήσεις, οι οποίες προέκυψαν από διάφορες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν καταγγελίες, αναφορές και πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή.

Επίσης, σημαντικό μέρος των διερευνήσεων προήλθε από αιτήματα υπουργών και διοικήσεων οργανισμών, τα οποία αφορούσαν τη λειτουργία των φορέων που εποπτεύουν. Αυτό υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα των υποθέσεων που εξετάζει η ΕΑΔ.

Ειδικές περιπτώσεις ιδιωτικών μονάδων υγείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργεί η ανεξάρτητη αρχή, έχουν εκδοθεί πορίσματα για 287 περιπτώσεις ιδιωτικών μονάδων υγείας. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δομών και δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, αφορά ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές, δομές ψυχικής υγείας, μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επίσης, περιλαμβάνονται μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, φαρμακεία και κέντρα αισθητικής. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και φυσικά πρόσωπα που καταγγέλθηκαν για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων χωρίς να κατέχουν την ιδιότητα του γιατρού.

Το εύρος των ελέγχων και τα αντικείμενα διερεύνησης

Το εύρος των ελέγχων που διενεργεί η ΕΑΔ καλύπτει μια πληθώρα πτυχών της λειτουργίας των μονάδων. Ξεκινά από τη νομιμότητα λειτουργίας και τον εξοπλισμό μιας μονάδας και φτάνει μέχρι την ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

Επίσης, οι έλεγχοι αφορούν την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, τη στελέχωση των μονάδων, τη διαδικασία συνταγογράφησης και τη διακίνηση φαρμάκων. Ανάμεσα στα αντικείμενα ελέγχου περιλαμβάνονται ακόμη η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική, τα κέντρα φυσιοπαθητικής, τα κέντρα αισθητικής, οι ψυχιατρικές κλινικές και οι ιαματικές πηγές, καθώς και άλλες δομές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα ευρήματα που έχουν καταγραφεί στα πορίσματα της ΕΑΔ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Topontiki