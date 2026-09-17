Νοσηλεύτρια που γρονθοκοπήθηκε στο Μαϊάμι διεκδικεί 5 εκατ. δολάρια από το νοσοκομείο

Μια νοσηλεύτρια δέχθηκε άγρια επίθεση από ασθενή εντός νοσοκομείου στο Μαϊάμι, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί συνάδελφό της. Το περιστατικό, το οποίο κατεγράφη σε βίντεο, οδήγησε την παθούσα νοσηλεύτρια σε νομικές ενέργειες κατά του νοσοκομείου και των τοπικών αρχών, διεκδικώντας ένα σημαντικό ποσό αποζημίωσης. Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με αλληλοκατηγορίες μεταξύ της νοσηλεύτριας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Η επίθεση εντός του νοσοκομείου

Το βίαιο συμβάν εκτυλίχθηκε στις 30 Μαΐου, μέσα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Jackson Memorial στο Μαϊάμι. Θύμα της επίθεσης ήταν η νοσηλεύτρια Γιανίρα Εγκιλόρ, η οποία δέχτηκε μανιασμένα χτυπήματα στο κεφάλι από έναν ασθενή. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η Εγκιλόρ δέχτηκε τρεις δυνατές γροθιές στο κεφάλι, με συνέπεια να καταρρεύσει βίαια στο δάπεδο.

Δράστης της επίθεσης αναγνωρίστηκε ο 44χρονος Γουένγιου Ρούμπιν. Μετά την επίθεση, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές. Ο 44χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό παρόχου ιατρικής φροντίδας.

Νομικές ενέργειες και αγωγή αποζημίωσης

Η Γιανίρα Εγκιλόρ, μετά το σοβαρό περιστατικό, προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες. Στρέφεται νομικά τόσο κατά του νοσοκομείου Jackson Memorial όσο και κατά του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι Ντέιντ. Η νοσηλεύτρια αποδίδει βαριές ευθύνες στα δύο μέρη για ελλιπέστατα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνέβαλαν στην επίθεση που δέχτηκε.

Στο πλαίσιο των νομικών της κινήσεων, η Εγκιλόρ έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης, διεκδικώντας το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο συνήγορός της, Μάικλ Πίτσι, δήλωσε πως η νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στο έδαφος. Επιπλέον, η πλευρά της νοσηλεύτριας καταγγέλλει ότι χρειάστηκε δεύτερη προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να υποχρεωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου να παραδώσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου

Στον αντίποδα των ισχυρισμών της νοσηλεύτριας, η διοίκηση του Jackson Memorial υποστηρίζει ότι η Γιανίρα Εγκιλόρ έλαβε άμεσα την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα μετά την επίθεση. Παράλληλα, το νοσοκομείο υπογραμμίζει πως στον χώρο του υπάρχει συνεχής, 24ωρη φύλαξη, η οποία παρέχεται από ένστολο προσωπικό και βοηθούς σερίφη εκτός υπηρεσίας.

Οι δηλώσεις της διοίκησης έρχονται σε αντίθεση με τις καταγγελίες της νοσηλεύτριας και του συνηγόρου της σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και την άμεση ανταπόκριση μετά το περιστατικό.

Καταγγελία για αντίποινα και αντεγκλήσεις

Η διαμάχη μεταξύ της νοσηλεύτριας και του νοσοκομείου πήρε ακόμη πιο μεγάλες διαστάσεις όταν ο δικηγόρος της Εγκιλόρ υπέβαλε καταγγελία προστασίας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με αυτή την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε αντίποινα εναντίον της νοσηλεύτριας, επειδή εκείνη προέβη σε δημόσιες αποκαλύψεις σχετικά με το περιστατικό και τις συνθήκες ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί αντιποίνων. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη, η οποία βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, εντοπίστηκε να έχει αποκτήσει σκόπιμα και παράνομα πρόσβαση σε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα νοσηλευόμενων για ίδιο όφελος, παραβιάζοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς του ιδρύματος. Αυτή η νέα κατηγορία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki