Ο Πολ Τζορτζ αποθέωσε τον Τέιτουμ και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του

Ο Πολ Τζορτζ, μετά την αποχώρηση του Τζέιλεν Μπράουν για τους Σίξερς, αποτελεί πλέον κάτοικο Βοστώνης και θα φοράει τη φανέλα των Σέλτικς. Ο βετεράνος φόργουορντ, σε συνέντευξη τύπου ενόψει της νέας σεζόν, αποθέωσε τον Τζέισον Τέιτουμ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αστέρα της ομάδας.

Παράλληλα, ο Τζορτζ αναφέρθηκε και στην προσωπική του κατάσταση υγείας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επιστροφή του σε πλήρη φόρμα. Η μετακίνησή του στους Σέλτικς σηματοδοτεί μια νέα εμπειρία στην καριέρα του, με τον ίδιο να δηλώνει έτοιμος για τις προκλήσεις που έρχονται.

Η άφιξη του Πολ Τζορτζ στη Βοστώνη

Ο Πολ Τζορτζ εντάχθηκε επίσημα στους Σέλτικς, με την ομάδα της Βοστώνης να τον καλωσορίζει ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η μεταγραφή αυτή έρχεται σε συνέχεια της αποχώρησης του Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος μετακινήθηκε στους Σίξερς.

Ο έμπειρος φόργουορντ εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη νέα αυτή φάση στην επαγγελματική του πορεία. Η παρουσία του στη Βοστώνη σηματοδοτεί μια νέα αρχή, καθώς είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νέα του ομάδα.

Οι δηλώσεις για τον Τζέισον Τέιτουμ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίασή του στους Σέλτικς, ο Πολ Τζορτζ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζέισον Τέιτουμ. Ο Τζορτζ χαρακτήρισε τον Τέιτουμ ως τον αδιαμφισβήτητο σούπερ σταρ της ομάδας.

Επιπλέον, ο Πολ Τζορτζ ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας ρητά: «Έχουμε έναν σούπερ σταρ, και αυτός είναι ο Τζέισον Τέιτουμ. Δεν είμαι εδώ για να του κλέψω τη λάμψη ή για να προσπαθήσω να αλλάξω το ποιος είμαι».

Η εμπειρία συνύπαρξης με άλλους αστέρες

Ο Πολ Τζορτζ αναφέρθηκε στην προηγούμενη εμπειρία του να αγωνίζεται στο πλευρό ενός άλλου σούπερ σταρ φόργουορντ. Υπογράμμισε ότι η συνύπαρξή τους υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, κάτι που δείχνει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε ομάδες με ισχυρές προσωπικότητες.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πρόθεσή του να ενσωματωθεί αρμονικά στο υπάρχον σύνολο των Σέλτικς, αναγνωρίζοντας τον ηγετικό ρόλο του Τέιτουμ. Ο Τζορτζ είναι αποφασισμένος να συμβάλει στην επιτυχία της ομάδας, χωρίς να επιδιώκει να επισκιάσει τους συμπαίκτες του.

Η κατάσταση της υγείας του Πολ Τζορτζ

Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα, ο Πολ Τζορτζ μίλησε και για την προσωπική του κατάσταση υγείας. Ο βετεράνος παίκτης δήλωσε ότι αισθάνεται και πάλι υπέροχα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της αποκατάστασής του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Νιώθω και πάλι υπέροχα. Αισθάνομαι ότι έχω αφήσει πίσω μου το κομμάτι των τραυματισμών και ότι τώρα έχω αρχίσει να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου και να επανακτώ τη φυσική μου κατάσταση». Οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για την απόδοσή του τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta