Καμπανάκι από την κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις μη εγκεκριμένες θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής

Η κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, εξέφρασε την ανησυχία της για την αυξανόμενη εξάπλωση ιδιωτικών «κλινικών ευεξίας» που υπόσχονται μη εγκεκριμένες θεραπείες, κρούοντας ένα «καμπανάκι» κινδύνου. Το ζήτημα αφορά κυρίως τις θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα, για τις οποίες απαιτείται ένας μακρύς δρόμος επιστημονικών δοκιμών πριν την ασφαλή εφαρμογή τους σε ασθενείς. Η κυρία Παπαδάκη κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ζητούν πάντα τον επίσημο αριθμό έγκρισης για οποιαδήποτε προτεινόμενη θεραπεία, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους.

Η επιστημονική πρόοδος και οι απαραίτητες δοκιμές

Η αναγεννητική ιατρική αποτελεί ένα πεδίο με τεράστια επιστημονική πρόοδο και έντονο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως υπογράμμισε η Ελένη Παπαδάκη. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» του Mega, η κοσμήτορας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πριν από μερικά χρόνια απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ σε αυτόν τον τομέα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία και τις προοπτικές του.

Ωστόσο, η κυρία Παπαδάκη τόνισε με έμφαση ότι από την αρχική έναρξη μιας ιδέας σε επίπεδο εργαστηρίου μέχρι την τελική ασφαλή εφαρμογή μιας θεραπείας στους ασθενείς, μεσολαβεί ένας μεγάλος και απαιτητικός δρόμος. Αυτός ο δρόμος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή απαραίτητων πειραμάτων στο εργαστήριο, ακολουθούμενη από τη διενέργεια κλινικών μελετών, πριν οι θεραπείες αυτές μπορέσουν να φτάσουν και να εφαρμοστούν στους ασθενείς.

Αδειοδότηση θεραπειών με βλαστοκύτταρα και οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Παπαδάκη, οι θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής που κάνουν χρήση βλαστοκυττάρων μπορούν να χορηγηθούν μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζουν ότι οι θεραπείες πρέπει να είναι είτε αδειοδοτημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της Ευρώπης, είτε να εντάσσονται στο πλαίσιο εγκεκριμένων κλινικών μελετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοσμήτορας υπογράμμισε ένα κρίσιμο σημείο: αυτή τη στιγμή, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει δώσει καμία αδειοδότηση για οποιαδήποτε θεραπεία με βλαστοκύτταρα ή άλλες παρόμοιες θεραπείες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη εφαρμογή τέτοιων θεραπειών ενέχει δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών.

Η επιστημονική κοινότητα ζητά ελέγχους

Η επιστημονική κοινότητα, εκπροσωπούμενη από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, καθώς και την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, ήδη από το 2019, οι επιστήμονες ζητούν επίμονα από την πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς και τους ιατρικούς συλλόγους τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων και την αποτελεσματική πάταξη της παραπληροφόρησης που διαδίδεται στο διαδίκτυο σχετικά με αυτές τις θεραπείες.

Η κυρία Παπαδάκη επεσήμανε ότι οι επιστήμονες, ως ειδικοί στον τομέα, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και το υπουργείο Υγείας. Ο απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η διαμόρφωση και η εξασφάλιση μιας ασφαλούς οδού για τους ασθενείς, καθώς η προστασία της υγείας τους αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr