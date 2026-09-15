Μπιλ Γκέιτς: Ανέφικτη πλέον η εξάλειψη της ιλαράς

Ο Μπιλ Γκέιτς εκτίμησε ότι η εξάλειψη της ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή. Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος απέδωσε αυτή την κατάσταση στην αυξημένη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων που παρατηρείται στις πλούσιες χώρες. Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ καταγράφηκε ο τρίτος θάνατος από επιπλοκές της ιλαράς, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

Η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι η εξάλειψη της ιλαράς, μιας από τις πιο μολυσματικές παιδικές ασθένειες παγκοσμίως που μπορεί να αποβεί μοιραία, αποτελούσε μέχρι πρότινος έναν από τους στόχους του ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον, λόγω της αυξημένης διστακτικότητας έναντι των εμβολίων που παρατηρείται σε πλουσιότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Γκέιτς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή το ίδρυμα ήθελε να εξαλείψει την ιλαρά, αλλά η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων στις πλούσιες χώρες σημαίνει ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των στόχων μας. Πιστεύω ότι είναι τραγικό». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά τον σκεπτικισμό του αναφορικά με το θέμα των εμβολίων.

Η ιλαρά: Από το παρελθόν στο σήμερα

Ο ιός της ιλαράς σκότωνε περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά ετησίως προτού βρεθεί εμβόλιο για την ασθένεια τη δεκαετία του 1960. Σήμερα, περίπου 100.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο, κυρίως σε χώρες όπου συγκρούσεις ή δυσκολίες στον εφοδιασμό δυσχεραίνουν τις εκστρατείες εμβολιασμού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι το ποσοστό εμβολιασμού κατά της ιλαράς θα πρέπει να είναι άνω του 95% προκειμένου να αποφεύγονται ξεσπάσματα της ασθένειας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της ιλαράς και σε περιοχές που είχαν ξεχάσει την ασθένεια, όπως οι ΗΠΑ ή η Ευρώπη, καθώς μειώνονται τα ποσοστά εμβολιασμού.

Ανησυχία για τις φτωχές χώρες

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι, τουλάχιστον, η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων δεν έχει εξαπλωθεί σε πιο φτωχές χώρες. Σε αυτές τις περιοχές, η ιλαρά μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο θανατηφόρα σε σχέση με τις πλούσιες χώρες, λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού υποσιτισμού και των κενών στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας: «Πάντα υπάρχει η ανησυχία ότι, αν υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν στις ΗΠΑ, αυτό θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε χώρες όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμά του.

Επιδημία στην Πενσιλβάνια

Στο μεταξύ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, λόγω επιπλοκών από την ιλαρά. Στην πολιτεία αυτή έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Το πολιτειακό υπουργείο Υγείας της Πενσιλβάνια είχε επιβεβαιώσει, ως την Παρασκευή, 676 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του έτους και 124 νοσηλείες λόγω επιπλοκών της νόσου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr