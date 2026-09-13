Φάρμακα για το αδυνάτισμα υπό έρευνα για ευρύτερα οφέλη στην υγεία

Τα φάρμακα GLP-1, τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά για την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας για ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πιθανών οφελών. Οι επιστήμονες εξετάζουν ενδελεχώς τις επιδράσεις τους, οι οποίες εκτείνονται από την καρδιαγγειακή υγεία έως τις παθήσεις του ήπατος και του αναπνευστικού συστήματος, ενώ ο καρδιολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Yale, Harlan Krumholz, έχει χαρακτηρίσει αυτά τα φάρμακα ως «σταθμό» στην ιατρική, κάνοντας λόγο για «βαθιές επιδράσεις» που σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να «γυρίζουν πίσω το ρολόι» του οργανισμού.

Η δράση των GLP-1 και οι αρχικές τους εφαρμογές

Η λειτουργία των φαρμάκων GLP-1 βασίζεται στην μίμηση της δράσης μιας φυσικής ορμόνης. Αυτή η ορμόνη παράγεται στο λεπτό έντερο του ανθρώπινου οργανισμού μετά την κατανάλωση ενός γεύματος. Η δράση τους περιλαμβάνει τη διέγερση της παραγωγής ινσουλίνης, η οποία είναι κρίσιμη για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Επιπλέον, τα GLP-1 επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος κορεσμού. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι που τα κατέστησαν αρχικά δημοφιλή και αποτελεσματικά εργαλεία για την απώλεια βάρους και τη διαχείριση του διαβήτη.

Νέα δεδομένα για την καρδιαγγειακή υγεία και την υπνική άπνοια

Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία έρευνας αυτή την περίοδο αφορά την επίδραση των GLP-1 στην καρδιαγγειακή υγεία. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα φάρμακα αυτά ενδέχεται να μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό το όφελος παρατηρείται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, κυρίως σε εκείνους που πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας.

Επιπρόσθετα, η τιρζεπατίδη, η οποία αποτελεί τη δραστική ουσία του φαρμάκου Mounjaro, έχει συνδεθεί με μια σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με τον καθηγητή Krumholz, αυτή η μείωση μπορεί να φτάσει σχεδόν τις επτά μονάδες, προσφέροντας ένα επιπλέον όφελος για την υγεία των ασθενών. Το ενδιαφέρον των επιστημόνων επεκτάζεται και στην αντιμετώπιση της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, με το φάρμακο Zepbound να έχει ήδη λάβει έγκριση για τη θεραπεία αυτής της πάθησης.

Προστασία νεφρών και αντιμετώπιση της λιπώδους νόσου του ήπατος

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης την πιθανή προστατευτική δράση των φαρμάκων GLP-1 στους νεφρούς. Η δράση αυτή φαίνεται να επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης παραγόντων κινδύνου που επιβαρύνουν τη νεφρική λειτουργία. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται το υψηλό σάκχαρο, η υπέρταση και το αυξημένο σωματικό βάρος, στοιχεία που συχνά συνδέονται με νεφρικές παθήσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο εφαρμογής είναι η λιπώδης νόσος του ήπατος. Το φάρμακο Wegovy έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία της μεταβολικής δυσλειτουργίας σχετιζόμενης στεατοηπατίτιδας (MASH). Η έγκριση αφορά ενήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν σημαντική ίνωση στο ήπαρ, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική επιλογή για αυτή τη σοβαρή πάθηση.

Πιθανή επίδραση σε καρκίνους, άσθμα και ΧΑΠ

Στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνών, μια μελέτη που χρονολογείται το 2026 συνέδεσε τη χρήση των GLP-1 με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, η μελέτη ανέφερε 41% χαμηλότερο κίνδυνο σε άτομα που δεν έπασχαν από διαβήτη. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό το εύρημα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αποτελούν θεραπεία ή αποδεδειγμένο μέσο πρόληψης του καρκίνου.

Ενδιαφέροντα δεδομένα έχουν προκύψει και για παθήσεις του αναπνευστικού, όπως το άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ερευνητές παρατήρησαν λιγότερες κρίσεις άσθματος και εξάρσεις ΧΑΠ σε ασθενείς που λάμβαναν GLP-1. Η σεμαγλουτίδη, ειδικότερα, συνδέθηκε με σχεδόν 40% λιγότερες κρίσεις άσθματος και περίπου 20% λιγότερες εξάρσεις ΧΑΠ, υποδεικνύοντας ένα νέο πεδίο δυνητικών οφελών.

Έρευνες για τη μακροζωία

Οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο τα φάρμακα GLP-1 να επηρεάζουν τη μακροζωία. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε σεμαγλουτίδη έζησαν περίπου 100 ημέρες περισσότερο, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση της ζωής τους κατά περίπου 12% σε σχέση με το αναμενόμενο.

Παράλληλα με την αύξηση της διάρκειας ζωής, τα ποντίκια αυτά παρουσίασαν βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, όπως τα επίπεδα σακχάρου, η γενική τους εμφάνιση και η συμπεριφορά τους. Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν με σαφήνεια ότι δεν είναι ακόμη γνωστό αν αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στον άνθρωπο, απαιτώντας περαιτέρω μελέτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta