Η πλασμαφαίρεση: Η πολύπλοκη διαδικασία και οι αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής της

Η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ιατρικού και δημόσιου διαλόγου, έπειτα από την τραγική απώλεια ενός δημοφιλούς τραγουδιστή σε ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου. Το γεγονός αυτό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται αυτή η ιατρική παρέμβαση. Οι ιατρικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα σε απλά ιατρεία, καθώς απαιτεί αποκλειστικά νοσοκομειακές συνθήκες.

Η πλασμαφαίρεση: Μια σύνθετη ιατρική πράξη

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται μια ιατρική πράξη εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και σοβαρότητας. Χρησιμοποιείται θεραπευτικά για την αντιμετώπιση χρόνιων, αυτοάνοσων, συστηματικών και νευρολογικών παθήσεων. Ο βασικός της στόχος είναι η απομάκρυνση των παθολογικών αντισωμάτων από το πλάσμα του ασθενούς, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της υγείας του.

Η εκτέλεση της πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται αυστηρά από εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως αιματολόγους και νευρολόγους. Αυτό υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που ενέχει η διαδικασία, καθιστώντας απαραίτητη την παρουσία ιατρικού προσωπικού με συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η διευθύντρια της Κλινικής Νεφρολογίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, Σμαραγδή Μαρινάκη, εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ τη λειτουργία της συσκευής της πλασμαφαίρεσης. Η συσκευή βασίζεται σε ένα κλειστό σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Το αίμα αντλείται από τον οργανισμό του ασθενούς μέσω ειδικής παροχέτευσης και εισέρχεται στο μηχάνημα, όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός του.

Σε αυτό το στάδιο, αφαιρείται το πλάσμα που είναι βεβαρημένο με τα επικίνδυνα αντισώματα. Στη συνέχεια, μέσα από μια διαφορετική γραμμή του ίδιου κυκλώματος, το αίμα επιστρέφει στον ασθενή. Μαζί με το αίμα, χορηγείται το κατάλληλο υγρό υποκατάστασης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από ειδικά διαλύματα ή παράγωγα αίματος, εμπλουτίζοντας τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα, με διάρκεια που κυμαίνεται από τρεις έως τρεισήμισι ώρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της παρέμβασης, ο ασθενής βρίσκεται υπό τη συνεχή και στενή παρακολούθηση του εξειδικευμένου προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.

Αυστηρές προδιαγραφές και απαιτούμενες συνθήκες

Ο χώρος διεξαγωγής της πλασμαφαίρεσης επιβάλλεται να διαθέτει άρτιο ιατρικό εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μόνιτορ ελέγχου ζωτικών λειτουργιών, ενσωματωμένο απινιδωτή και πλήρη συλλογή υλικών για ενδεχόμενη ανάνηψη. Οι αυστηρές προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι απαραίτητα λόγω της πολύπλοκης λειτουργίας του μηχανήματος και της σοβαρότητας της ιατρικής πράξης.

Η ανάγκη για νοσοκομειακές συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς μόνο σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά την πλασμαφαίρεση. Η μη τήρηση αυτών των προδιαγραφών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Η κρισιμότητα της ΜΕΘ και οι προληπτικές εξετάσεις

Παράλληλα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στον χώρο όπου διενεργείται η πλασμαφαίρεση. Η παρουσία ΜΕΘ διασφαλίζει την άμεση ιατρική απόκριση σε περίπτωση σοβαρών επιπλοκών, όπως ένα αναφυλακτικό σοκ ή ακραίες διαταραχές στην αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αυτή η προϋπόθεση υπογραμμίζει τον δυνητικό κίνδυνο της διαδικασίας και την ανάγκη για άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Τέλος, πριν καν ξεκινήσει η πράξη της πλασμαφαίρεσης, αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση η διενέργεια ενδελεχών εξετάσεων από την πλευρά του ασθενούς. Οι εξετάσεις αυτές είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τη θεραπεία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr