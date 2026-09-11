Εισαγγελική έρευνα για «κέντρα ευεξίας» συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα συγκλονιστικά ερωτήματα αναδύονται, συνδεόμενα με τον αιφνίδιο χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν με αφορμή μια παλαιότερη, διορατική παρέμβαση της ανώτατης εισαγγελικής λειτουργού Βιργινίας Σακελλαροπούλου.

Η κ. Σακελλαροπούλου, κατά τη θητεία της ως εισαγγελέας εφετών και επόπτης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από το 2020, είχε ξεκινήσει έναν μεγάλο κύκλο προκαταρκτικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν τη λειτουργία επονομαζόμενων «κέντρων ευεξίας», τη διακίνηση σκευασμάτων και φαρμάκων, καθώς και την εκτέλεση αισθητικών ή παραϊατρικών πράξεων από μη αρμόδια πρόσωπα.

Η παρέμβαση της εισαγγελέως Βιργινίας Σακελλαροπούλου

Η έμπειρη εισαγγελική λειτουργός, η οποία είναι η μοναδική εισαγγελέας διδάκτωρ Ιατρικού Ποινικού Δικαίου με διατριβή στις μεταμοσχεύσεις, είχε προειδοποιήσει τότε με τα ευρήματα των ερευνών της. Είχε επισημάνει ότι εάν αυτά είχαν υιοθετηθεί, θα είχαν οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα αυστηρότερο, καθολικό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου για όλες αυτές τις «γκρίζες» κλινικές.

Θεωρείται πως με ένα τέτοιο πλαίσιο, ίσως να είχε αποφευχθεί το μοιραίο περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο «ψηφιακός έλεγχος» και το σκεπτικό της έρευνας

Η κ. Σακελλαροπούλου, αξιοποιώντας στο έπακρο τα τεχνολογικά εργαλεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είχε δώσει ρητή παραγγελία στους αξιωματικούς της υπηρεσίας να «χτενίσουν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok, καθώς και τις διαφημιστικές πλατφόρμες της Google.

Στο στόχαστρο των αρχών είχαν μπει όλες οι χορηγούμενες αναρτήσεις και τα βίντεο που υπόσχονταν «άμεσα και ανώδυνα αποτελέσματα» με ενέσιμα κοκτέιλ, νήματα και επεμβατικές μεθόδους. Οι αναρτήσεις αυτές προέρχονταν από άτομα ή κέντρα που δεν διέθεταν την απαραίτητη ιατρική άδεια. Αυτή η εισαγγελική εντολή για καθολικό «ψηφιακό έλεγχο» αποτέλεσε την πρώτη τόσο οργανωμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το παράνομο παραϊατρικό κύκλωμα στη ρίζα του.

Το σκεπτικό της εισαγγελικής έρευνας βασίστηκε σε μια θεμελιώδη νομική και ιατρική διάκριση, η οποία είχε προκύψει με αφορμή ένα παλαιότερο περιστατικό που είχε φτάσει στα χέρια των αρχών. Επρόκειτο για την περίπτωση μιας γυναίκας που υπέστη σοβαρή παραμόρφωση στα αυτιά της, συγκεκριμένα ασυμμετρία μεγέθους, μετά από μια αποτυχημένη «αισθητική παρέμβαση».

Διαχωρισμός «κοσμητικής» και «θεραπευτικής» επέμβασης

Στην παραγγελία της, η τότε επόπτης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ. Σακελλαροπούλου, προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διαχωρίζοντας τις έννοιες της Κοσμητικής Επέμβασης (Cosmetic Procedure) και της Θεραπευτικής επέμβασης.

Όπως εξηγούσε, η κοσμητική επέμβαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις όπου ο στόχος είναι η εξάλειψη μιας μικρής, επιφανειακής ατέλειας του προσώπου ή του σώματος, ή όταν η ασθενής επιδιώκει απλώς να αποκτήσει πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά για λόγους καθαρής ματαιοδοξίας.

Το άγνωστο τέλος της έρευνας

Σήμερα παραμένει άγνωστο τι συνέβη με την υπόθεση της εισαγγελικής έρευνας. Η εισαγγελέας Βιργινία Σακελλαροπούλου προήχθη σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έφυγε από τη θέση της επόπτριας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr