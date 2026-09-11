Προειδοποίηση αιματολόγων για μη τεκμηριωμένες θεραπείες και πλασμαφαίρεση

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς τους πολίτες αναφορικά με τις λεγόμενες «εναλλακτικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες, καθώς και για την πλασμαφαίρεση. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται στον απόηχο της αδόκητης απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που επανέφερε στο προσκήνιο την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των μη τεκμηριωμένων θεραπειών.

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία τονίζει τον κίνδυνο των μη τεκμηριωμένων «εναλλακτικών θεραπειών» και της πλασμαφαίρεσης, καλώντας τους πολίτες να μην πέφτουν στην παγίδα των «θαυματουργών» θεραπειών. Η απώλεια του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο για πλασμαφαίρεση, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα την ανάγκη για προσοχή και ενημέρωση.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΑΕ εξηγεί πότε χρησιμοποιούνται επιστημονικά τόσο τα stem cells όσο και η πλασμαφαίρεση, ξεκαθαρίζοντας τις πραγματικές τους εφαρμογές και τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη μη ορθή χρήση τους.

Το ιδιωτικό ιατρείο και τα στελεχιαία κύτταρα

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη διαδραματίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλείται Stem Cell Clinic. Η ΕΑΕ διευκρινίζει ότι τα Stem Cells του μυελού των οστών, τα οποία στην ελληνική ορολογία είναι στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και όχι βλαστοκύτταρα, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το αίμα σε καθημερινή βάση.

Τα συγκεκριμένα κύτταρα χρησιμοποιούνται σε ειδικές νοσοκομειακές συνθήκες, κυρίως στις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών που εφαρμόζουν οι αιματολόγοι σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νοσήματα. Η Εταιρεία υπογραμμίζει ότι τα stem cells αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανέναν άλλο ιστό του σώματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη.

Η πλασμαφαίρεση: Επιστημονική χρήση και παρενέργειες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πλασμαφαίρεση, τη διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η ΕΑΕ επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται με ειδικά μηχανήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον και από εξειδικευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείται κυρίως από αιματολόγους και νευρολόγους.

Η χρήση της αφορά την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Ωστόσο, η πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι συχνότερες από αυτές είναι η υπόταση και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Μη τεκμηριωμένες αξιώσεις και ιατρική παραφιλολογία

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία εκφράζει την ανησυχία της για την ιατρική παραφιλολογία που έχει διογκωθεί στις μέρες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά ως μηχανισμός «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωίας». Η ΕΑΕ ξεκαθαρίζει ότι καμία από αυτές τις αξιώσεις δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες.

Η προειδοποίηση της Εταιρείας υπογραμμίζει την ανάγκη για επιστημονική βάση σε κάθε ιατρική πρακτική και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε υποσχέσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεδειγμένα επιστημονικά δεδομένα.

Προηγούμενες εκκλήσεις και ανάγκη εποπτείας

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είχε ήδη σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου από το 2019, μέσω επιστολής που είχε αποστείλει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το υπουργείο Υγείας. Στην επιστολή αυτή, επισημαίνονταν ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας.

Τότε είχε ζητηθεί η άμεση διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Η ΕΑΕ επαναλαμβάνει πως η Πολιτεία, μέσω του ΕΟΦ, θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των προσφερόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis