Νέα μελέτη: Η κατανάλωση καυτών ροφημάτων τριπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο του οισοφάγου

Μια νέα, εκτεταμένη μελέτη φέρνει στο φως σημαντικά ευρήματα σχετικά με την κατανάλωση καυτών ροφημάτων και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνήθεια να πίνουμε πολύ ζεστό καφέ ή τσάι μπορεί να τριπλασιάσει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου. Η έρευνα αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως στο είδος της, καθώς μελέτησε σχεδόν 980.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι τόσο η θερμοκρασία του ροφήματος όσο και ο αριθμός των πολύ ζεστών ροφημάτων που καταναλώνονται, αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης πλακώδους καρκινώματος του οισοφάγου (SCC). Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ποτών σε «πολύ καυτή» θερμοκρασία, σε σύγκριση με «ζεστή», συσχετίστηκε με τριπλάσιο κίνδυνο για SCC. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ευρήματα αυτά προέκυψαν μετά από προσαρμογή ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης.

Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωση έξι ή περισσότερων ζεστών ροφημάτων, έναντι λιγότερων από έξι, συνδέεται με αύξηση 71% του κινδύνου για πλακώδες καρκίνωμα του οισοφάγου. Αυτή η συσχέτιση παρατηρήθηκε αφού ελέγχθηκε η θερμοκρασία του ποτού. Ωστόσο, τα ζεστά ροφήματα δεν φάνηκε να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος (AC), της άλλης μορφής καρκίνου του οισοφάγου.

Η έκταση και η μεθοδολογία της μελέτης

Η πρωτοποριακή αυτή μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο International Journal of Cancer, παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για 14 χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια παρακολούθηση επέτρεψε στους ερευνητές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνηθειών και της υγείας των ατόμων. Της μελέτης ηγήθηκε η Δρ. Keren Papier, ανώτερη διατροφική επιδημιολόγος στο τμήμα υγείας του πληθυσμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πώς προτιμούσαν να καταναλώνουν τα ζεστά τους ροφήματα. Οι διαθέσιμες επιλογές περιελάμβαναν «πολύ ζεστό», «ζεστό», «χλιαρό» και «μην πίνετε ζεστά ροφήματα». Τα συμπεράσματα της μελέτης βασίστηκαν στην υποκειμενική εκτίμηση των ανθρώπων για το πόσο ζεστά ήταν τα ροφήματα που είχαν καταναλώσει, και όχι σε ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας.

Συστάσεις και διεθνής συσχέτιση

Με βάση τα ευρήματα, οι ειδικοί συστήνουν στους ανθρώπους να αφήνουν τα πολύ ζεστά φλιτζάνια τσαγιού και καφέ να κρυώνουν μέχρι να φτάσουν σε μια άνετη για κατανάλωση θερμοκρασία. Αυτή η απλή αλλαγή στη συνήθεια μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τον πληθυσμό της δυτικοευρωπαϊκής περιοχής (Ηνωμένο Βασίλειο) αντικατοπτρίζουν παρόμοια ευρήματα που έχουν ήδη παρατηρηθεί σε μελέτες που διεξήχθησαν σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Ασία, η Αφρική, η Νότια Αμερική και η Μέση Ανατολή. Αυτές οι προηγούμενες μελέτες είχαν διαπιστώσει αντίστοιχες συσχετίσεις στην κατανάλωση τσαγιού ή ματέ – ενός καφεϊνούχου φυτικού ποτού δημοφιλούς στη Νότια Αμερική – σε υψηλές θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr