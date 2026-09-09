Ημικρανία: Νέες οδηγίες διευρύνουν τις θεραπευτικές επιλογές

Οι νέες οδηγίες της ιατρικής κοινότητας για την ημικρανία διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και ενισχύουν την εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών. Οι επικαιροποιημένες οδηγίες δημοσιεύθηκαν στις 31 Αυγούστου και αφορούν ενήλικες με επεισοδιακή ή χρόνια ημικρανία, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες του 2012.

Νέες θεραπείες και παλαιότερες επιλογές

Η σημαντικότερη αλλαγή στις οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (AAN) και της Αμερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας (AHS) είναι η συμπερίληψη θεραπειών που στοχεύουν το CGRP, μια ουσία που εμπλέκεται στους μηχανισμούς της ημικρανίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται το atogepant και τα μονοκλωνικά αντισώματα eptinezumab, erenumab, fremanezumab και galcanezumab.

Παράλληλα, οι οδηγίες συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη χρήση παλαιότερων, αλλά αποτελεσματικών φαρμάκων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η τοπιραμάτη, η προπρανολόλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το βαλπροϊκό οξύ.

Πότε συνιστάται η προληπτική αγωγή

Οι γιατροί καλούνται να ενημερώνουν όλους τους ασθενείς με ημικρανία για την ύπαρξη αποτελεσματικών προληπτικών επιλογών. Η θεραπεία συνιστάται ιδιαίτερα όταν ο ασθενής βιώνει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες ημικρανίας τον μήνα, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες μέτριας έως σοβαρής κεφαλαλγίας ή αντιμετωπίζει σημαντική επιβάρυνση στην καθημερινότητά του.

Η πρόληψη μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ημερών με πονοκέφαλο και της αναπηρίας που προκαλεί η ημικρανία. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να περιορίσει την εξέλιξη της πάθησης από επεισοδιακή σε χρόνια ημικρανία. Παρά τα οφέλη, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν δεν λαμβάνουν προληπτική αγωγή.

Εξατομικευμένη προσέγγιση στη θεραπεία

Δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια προληπτική θεραπεία είναι ξεκάθαρα ανώτερη από όλες τις άλλες. Η επιλογή της κατάλληλης αγωγής πρέπει να γίνεται από κοινού με τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, τη μακροχρόνια ασφάλεια, το κόστος, τον τρόπο χορήγησης και τις προσωπικές προτιμήσεις του ασθενούς.

Για την επεισοδιακή ημικρανία, οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν το atogepant, τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του CGRP, την προπρανολόλη, την τοπιραμάτη και το βαλπροϊκό οξύ. Όσον αφορά τη χρόνια ημικρανία, οι επιλογές αντίστοιχα περιλαμβάνουν το atogepant, τα μονοκλωνικά αντισώματα, την τοπιραμάτη, το βαλπροϊκό και την onabotulinumtoxinA (Botox).

Ειδικές περιπτώσεις και διάρκεια δοκιμής

Σε ασθενείς που εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οδηγίες προτείνουν την εξέταση του atogepant ή των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το Botox αποτελεί επίσης επιλογή για τη χρόνια ημικρανία. Όταν υπάρχει ανησυχία για μακροχρόνιες ή άγνωστες επιπτώσεις, μπορεί να προτιμηθούν φάρμακα με μακρά εμπειρία χρήσης, όπως η προπρανολόλη, η τοπιραμάτη και το Botox, ανάλογα με τον τύπο της ημικρανίας. Το κόστος και η ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Για τα περισσότερα προληπτικά φάρμακα, συνιστάται μια δοκιμαστική περίοδος 8 έως 12 εβδομάδων στη συνιστώμενη, ανεκτή δόση, πριν αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ειδικά για το Botox στη χρόνια ημικρανία, η δοκιμή θα πρέπει να διαρκεί 24 εβδομάδες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr