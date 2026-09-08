Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Το μήνυμα του Πανελλήνιου Συλλόγου για την κίνηση και την υγεία

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) απηύθυνε ένα κάλεσμα στους πολίτες, προτρέποντάς τους να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους. Το μήνυμα του Συλλόγου είναι σαφές: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!», υπενθυμίζοντας πως ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για μια πιο υγιή και ενεργή ζωή.

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας

Η 8η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται κάθε χρόνο ως μια σημαντική ημερομηνία, προσφέροντας την ευκαιρία να αναδειχθεί η ουσιαστική συμβολή της Φυσικοθεραπείας. Αυτή η συμβολή εκτείνεται στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η ημέρα αυτή λειτουργεί ως υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η επιστήμη της κίνησης στην ευεξία των πολιτών.

Ειδικότερα για το έτος 2026, η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι αφιερωμένη σε δύο σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας: τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτές οι παθήσεις αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι κυριότερες αιτίες αναπηρίας και θανάτου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εντατική προσπάθεια στην αντιμετώπισή τους.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και αποκατάσταση

Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αποκατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Φυσικοθεραπεία αναδεικνύεται σε ένα ισχυρό εργαλείο, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις και υποστήριξη.

Μέσω της εφαρμογής εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης, η Φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων. Παράλληλα, ενισχύει την αυτονομία τους και βελτιώνει συνολικά την ποιότητα ζωής τους, προσφέροντας πρακτικές λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις.

Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ένα ανησυχητικό ποσοστό, συγκεκριμένα ένας στους τέσσερις ανθρώπους, αναμένεται να υποστεί ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, η ίδια έρευνα τονίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων μπορεί να προληφθεί. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου και της υιοθέτησης ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

Για την πρόληψη, η σωματική δραστηριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, η τακτική άσκηση για 30 λεπτά, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου κατά ένα σημαντικό ποσοστό, φτάνοντας το 25%. Αυτό υπογραμμίζει τη δύναμη της συστηματικής κίνησης στην προστασία της υγείας.

Η αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Η διαδικασία της αποκατάστασης μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της συνολικής ανάρρωσης του ασθενούς. Η σωστή και έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ατόμου μετά το συμβάν. Είναι μια περίοδος που απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα και υποστήριξη.

Ένα επιπλέον στοιχείο που αναδεικνύουν οι έρευνες είναι ότι το 73% των επιζώντων από εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζει πτώσεις κατά τον πρώτο χρόνο μετά το συμβάν. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, ο φυσικοθεραπευτής αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν την ισορροπία τους, τη βάδιση, την κινητικότητα και τη συνολική σωματική τους λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι στη σημαντική μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Ο φυσικοθεραπευτής ως επιστήμονας της κίνησης και προστάτης της υγείας

Η Φυσικοθεραπεία, ως η Επιστήμη της Κίνησης, αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπευτική διαχείριση και την αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων. Ο φυσικοθεραπευτής, με την εξειδικευμένη του γνώση και εμπειρία, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια, προωθώντας την έγκαιρη δράση και παρέμβαση. Επίσης, είναι σε θέση να αναγνωρίσει άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Τέλος, η αερόβια άσκηση, την οποία καθοδηγεί και προτείνει ο φυσικοθεραπευτής, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της ολιστικής προσέγγισης στην υγεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki