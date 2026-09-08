Οδηγίες για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή από παιδιάτρους ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Λίγα 24ωρα πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, το οποίο σηματοδοτεί και τυπικά τη λήξη των καλοκαιρινών διακοπών για τους μαθητές, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα έναν αναλυτικό οδηγό. Ο οδηγός αυτός αφορά την ορθή αξιοποίηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή και απευθύνεται τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) αποτελεί ένα ιατρικό πιστοποιητικό που καταγράφει τα συμπεράσματα από την προληπτική εξέταση του παιδιού. Η χορήγησή του γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του σχολείου, με στόχο την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ως εργαλείο πρόληψης

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής τονίζει ότι το ΑΔΥΜ συνιστά ένα θεμελιώδες εργαλείο για την πρόληψη, την ασφάλεια και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, του παιδιάτρου και του σχολείου. Ο βασικός σκοπός του είναι να συμβάλει στην προστασία της υγείας των μαθητών και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες.

Μέσω της προληπτικής εξέτασης που αποτυπώνεται στο δελτίο, επιδιώκεται ο εντοπισμός παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια και την καθημερινότητα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Το δελτίο δεν έχει ως στόχο να χαρακτηρίσει έναν μαθητή ως «υγιή ή μη», αλλά να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσαρμογή του σχολικού πλαισίου στις ανάγκες του.

Διαφορές με τον ιατρικό φάκελο και το περιεχόμενό του

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή δεν αποτελεί έναν πλήρη ιατρικό φάκελο. Δεν περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό με ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, τα οποία παραμένουν εμπιστευτικά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφονται στο Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του παιδιάτρου που παρακολουθεί το παιδί.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το σχολείο ενημερώνεται μόνο για εκείνες τις πληροφορίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφάλεια του μαθητή εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στο σχολείο τα αναγκαία εργαλεία για την ορθή διαχείριση τυχόν αναγκών.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και ο ρόλος του παιδιάτρου

Για την ορθή χορήγηση του ΑΔΥΜ, απαιτείται η διενέργεια πλήρους κλινικής εξέτασης του μαθητή από τον παιδίατρο. Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής υπογραμμίζει ότι το δελτίο συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον παιδίατρο του μαθητή, ο οποίος έχει πλήρη γνώση του ιατρικού του ιστορικού και της συνολικής του κατάστασης υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση απευθύνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται οι μαζικές επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας, τις οποίες παρομοιάζει με «σχολική εκδρομή». Αυτό συμβαίνει διότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο παιδίατρος μπορεί να μην γνωρίζει το παιδί, ενώ συχνά απουσιάζει και ο γονέας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ενημέρωση για το ιατρικό ιστορικό.

Η επικοινωνία σχολείου-παιδιάτρου και οι στόχοι της

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή επιτρέπει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του παιδιάτρου και του σχολείου. Αυτή η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη σχολική καθημερινότητα του μαθητή, χωρίς να γίνεται χαρακτηρισμός της υγείας του.

Επιπρόσθετα, το δελτίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και σε όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται με ασφάλεια. Ωστόσο, οι οδηγίες διευκρινίζουν ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του ΑΔΥΜ για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός του σχολικού πλαισίου.

Οι υποχρεώσεις των γονέων για την ορθή συμπλήρωση

Για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, ο γονέας φέρει την ευθύνη να ενημερώσει λεπτομερώς τον παιδίατρο. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν περιλαμβάνουν τυχόν χρόνια νοσήματα, γνωστές αλλεργίες, φάρμακα που λαμβάνει το παιδί, προηγούμενες νοσηλείες, καθώς και προβλήματα που αφορούν την άσκηση, την όραση ή την ακοή.

Επίσης, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τον παιδίατρο για τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τη σχολική ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού. Η ακριβής και πλήρης ενημέρωση συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του ΑΔΥΜ ως εργαλείου προστασίας της υγείας των μαθητών.

Με πληροφορίες από: Topontiki