Προειδοποίηση παιδιάτρου για τους εμβολιασμούς ενόψει σχολείων μετά από περιστατικό διφθερίτιδας στην Ιταλία

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, ο παιδίατρος Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, απευθύνει μια σημαντική προειδοποίηση προς τους γονείς. Η έκκληση αυτή έρχεται με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό διφθερίτιδας στην Ιταλία, το οποίο είχε τραγική κατάληξη για ένα τετράχρονο παιδί.

Ο παιδίατρος τονίζει τη μεγάλη σημασία του εμβολιασμού για ασθένειες που πολλοί θεωρούν ότι έχουν πλέον εξαλειφθεί, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των παιδιών μας οφείλεται αποκλειστικά στα εμβόλια.

Το θανατηφόρο περιστατικό στην Ιταλία

Στις 20 Αυγούστου 2026, ένα τετράχρονο κορίτσι στο Παλέρμο της Σικελίας έχασε τη ζωή του από βαριά αναπνευστική νόσο. Το παιδί ήταν ανεμβολίαστο έναντι της διφθερίτιδας.

Αρχικά, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «ύποπτη διφθερίτιδα», ωστόσο, στις 24 Αυγούστου 2026, το ιταλικό Istituto Superiore di Sanità (ISS) επιβεβαίωσε την παρουσία του Corynebacterium diphtheriae και του γονιδίου της διφθεριτικής τοξίνης στα δείγματα. Πρόκειται πλέον για εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό τοξινογόνου C. diphtheriae.

Δεύτερο κρούσμα και ενέργειες των αρχών

Υπάρχει και ένα δεύτερο γνωστό κρούσμα, ένας επίσης τετράχρονος ξάδελφος της μικρής, ο οποίος νοσηλεύεται και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Η ASP Palermo ανακοίνωσε στις 24 Αυγούστου ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Έχει ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών, έλεγχος της εμβολιαστικής κατάστασης και χορήγηση της προβλεπόμενης προφύλαξης όπου απαιτείται, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανή εξάπλωση της νόσου.

Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το περιστατικό

Το περιστατικό αυτό είναι αξιοσημείωτο διότι η κλασική αναπνευστική διφθερίτιδα έχει γίνει εξαιρετικά σπάνια στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Περιφέρεια Σικελίας επιβεβαίωσε ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει γενικευμένη επιδημία διφθερίτιδας στην Ευρώπη. Η νόσος ουδέποτε εξαφανίστηκε πλήρως, καθώς το ECDC αναφέρει ότι το 2024 καταγράφηκαν 151 περιστατικά διφθερίτιδας στην ΕΕ/ΕΟΧ, εκ των οποίων 83 από τοξινογόνο C. diphtheriae και 65 από C. ulcerans.

Η προειδοποίηση του παιδιάτρου για τους εμβολιασμούς

Ο Κώστας Νταλούκας επισημαίνει ότι ο Αύγουστος τελειώνει και η έναρξη της σχολικής περιόδου είναι κοντά, αποτελώντας μια καλή ευκαιρία για τους γονείς να ελέγξουν αν κάποιο εμβόλιο στα παιδιά τους έχει καθυστερήσει ή ξεφύγει από το πρόγραμμα.

Τονίζει πως οι σοβαρές ασθένειες που φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί δεν έχουν σταματήσει να αποτελούν κίνδυνο. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν νοσούν από αυτές οφείλεται αποκλειστικά στα εμβόλια και τον εμβολιασμό τους. Ο παιδίατρος προειδοποιεί ότι αν χαλαρώσουν οι εμβολιασμοί, αυτά τα πολύ σοβαρά, θανατηφόρα νοσήματα επανέρχονται και προσβάλλουν παιδιά και ενήλικες. Για την παιδιατρική πράξη, το περιστατικό του Παλέρμο αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση για την ανάγκη να εξετάζεται η διφθερίτιδα σε ανεμβολίαστο ή ατελώς εμβολιασμένο παιδί με έντονη φαρυγγίτιδα ή αναπνευστικά συμπτώματα.

Με πληροφορίες από: baby.gr