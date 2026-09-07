ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παρτίδες χυμών λόγω ανάπτυξης μούχλας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων χυμών φρούτων από την αγορά. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ελέγχους κατά τους οποίους διαπιστώθηκε η ανάπτυξη ευρωτίασης, κοινώς μούχλας, στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Η διαπίστωση της ευρωτίασης

Η αποκάλυψη του προβλήματος έγινε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΕΦΕΤ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε από καταναλωτή, οι ελεγκτές διαπίστωσαν την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς. Η μούχλα εντοπίστηκε στο εσωτερικό του στομίου φιαλών συγκεκριμένων προϊόντων.

Η παραγωγός επιχείρηση και οι ενέργειες του ΕΦΕΤ

Τα προϊόντα αυτά παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, η οποία έχει την έδρα της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε άμεσα από την εν λόγω επιχείρηση την ανάκληση και την απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Οι σχετικοί έλεγχοι για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σημαντική οδηγία για τους καταναλωτές

Προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο ΕΦΕΤ απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τις συγκεκριμένες παρτίδες των ανακαλούμενων χυμών, καλούνται να μην προχωρήσουν στην κατανάλωσή τους. Η οδηγία αυτή είναι κρίσιμη για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν από την κατανάλωση μολυσμένων προϊόντων.

Με πληροφορίες από: dnews.gr