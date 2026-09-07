Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα διατροφής που διακινείται παράνομα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς τους καταναλωτές σχετικά με το συμπλήρωμα διατροφής με την επωνυμία «WELLNEXIS SUPER COMPLEX». Το συγκεκριμένο σκεύασμα διακινείται παράνομα στη χώρα μας μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων και διαφημίζεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων αρθρίτιδας, καρδιάς και στυτικής λειτουργίας.

Η προειδοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι καταναλωτές καλούνται να επιδείξουν επαγρύπνηση και να αποφύγουν την προμήθεια του εν λόγω προϊόντος. Το «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, ο ΕΟΦ τονίζει ότι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά παραμένει άγνωστη. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επισφαλή τη χρήση του, καθώς δεν υπάρχει επίσημος φορέας για την ανάληψη ευθύνης.

Χωρίς έγκριση και αξιολόγηση

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι το συμπλήρωμα διατροφής «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» δεν αποτελεί εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης που απαιτούνται για τα φάρμακα.

Επίσης, το σκεύασμα δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ ως συμπλήρωμα διατροφής. Ως εκ τούτου, δεν έχει αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, παρά τις διαφημιζόμενες ιδιότητές του για την αρθρίτιδα, την καρδιά και τη στυτική λειτουργία.

Έκκληση για επαγρύπνηση των καταναλωτών

Λόγω της έλλειψης έγκρισης και αξιολόγησης, ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε περίπτωση που το σκεύασμα αυτό περιέλθει στην κατοχή τους, συστήνεται ανεπιφύλακτα να μην το χρησιμοποιήσουν.

Παράλληλα, οι πολίτες που τυχόν έχουν προμηθευτεί ή έχουν πληροφορίες για τη διακίνηση του «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: flashnews.gr