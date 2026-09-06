Η διατροφή και η υγεία των νυχιών: Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που είναι απαραίτητα

Η κατάσταση των νυχιών μας αποτελεί συχνά αντικείμενο παρατήρησης, καθώς δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αισθητικής. Η υφή, η ανθεκτικότητα και η συνολική τους εικόνα μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από τη διατροφή και την επάρκεια συγκεκριμένων βιταμινών και μετάλλων στον οργανισμό. Ειδικοί στον τομέα της υγείας εξηγούν ποια θρεπτικά συστατικά είναι καθοριστικά για να διατηρήσουμε δυνατά και υγιή νύχια, ενώ παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις για υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ο ρόλος της διατροφής στην υγεία των νυχιών

Η διατροφή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υγεία των νυχιών, καθώς η επάρκεια συγκεκριμένων βιταμινών και μετάλλων είναι απαραίτητη για τη δομή και τη λειτουργία τους. Η διασφάλιση της πρόσληψης των κατάλληλων βιταμινών δεν συμβάλλει μόνο στη διατήρηση υγιών νυχιών, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, επηρεάζοντας κάθε σημείο του σώματος, από την καρδιά μέχρι τα νύχια.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα νύχια, όπως και το δέρμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες για πιθανά υποκείμενα προβλήματα υγείας. Η προσεκτική παρατήρηση των νυχιών μας μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ευρύτερη κατάσταση του οργανισμού.

Προειδοποιητικά σημάδια στα νύχια

Σύμφωνα με την Dr. Brynna Connor, διάφορες αλλοιώσεις στα νύχια ενδέχεται να συνδέονται με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μυκητιασικές λοιμώξεις, καρδιακές παθήσεις, κίρρωση του ήπατος, νεφρική νόσο, ακόμα και μελάνωμα. Η γιατρός τονίζει την ανάγκη προσοχής σε συγκεκριμένα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν.

Τα σημάδια αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές στο χρώμα των νυχιών, την εμφάνιση παρωνυχίδων, λευκών ραβδώσεων ή λευκών κηλίδων. Επίσης, τα εύθραυστα και λεπτά νύχια, τα νύχια σε σχήμα κουταλιού, γνωστά ως κοιλονυχία, καθώς και οι κίτρινες οριζόντιες γραμμές, αποτελούν ενδείξεις που απαιτούν άμεση αξιολόγηση. Εάν παρατηρηθούν επιμένοντα προβλήματα στα νύχια που δεν υποχωρούν, συνιστάται η επικοινωνία με τον γιατρό.

Η σημασία της βιοτίνης για την υγεία των νυχιών

Η έλλειψη ορισμένων βιταμινών και ιχνοστοιχείων συχνά αναγνωρίζεται ως η βασική αιτία για προβλήματα όπως τα εύθραυστα ή λεπτά νύχια. Μεταξύ των μικροθρεπτικών συστατικών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία των νυχιών, η βιοτίνη ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο σημαντικά.

Όπως αναφέρει η Bree Phillips, M.S., R.D., κλινική διαιτολόγος στο Σαν Φρανσίσκο, η βιοτίνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή της κερατίνης. Η κερατίνη είναι η πρωτεΐνη από την οποία δομούνται τα νύχια, και η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε εύθραυστα και αδύναμα νύχια. Πέραν των προβλημάτων στα νύχια, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) επισημαίνουν ότι άλλα σημάδια έλλειψης βιοτίνης περιλαμβάνουν την τριχόπτωση και τα δερματικά εξανθήματα.

Συνιστώμενη πρόσληψη και πηγές βιοτίνης

Παρόλο που δεν υπάρχει μια επίσημα καθορισμένη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία για τη βιοτίνη, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) έχουν ορίσει την επαρκή πρόσληψη για τους ενήλικες στα 30 μικρογραμμάρια (mcg). Η διασφάλιση αυτής της ποσότητας μέσω της διατροφής μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της υγείας των νυχιών και του οργανισμού γενικότερα.

Η κλινική διαιτολόγος Bree Phillips αναφέρει συγκεκριμένες τροφές που είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε βιοτίνη και μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κρόκοι αυγών, τα εντόσθια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο σολομός, το αβοκάντο και οι ξηροί καρποί. Η κατανάλωση αυτών των τροφών μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε αυτό το σημαντικό μικροθρεπτικό συστατικό.

Με πληροφορίες από: Enikos