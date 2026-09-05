Η παχυσαρκία στην Ευρώπη: Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα

Νέα στοιχεία σχετικά με την παχυσαρκία στους ενήλικες στην Ευρώπη και την Ελλάδα δημοσίευσε η Eurostat. Σύμφωνα με τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας, το ποσοστό παχυσαρκίας στον ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας ανέρχεται στο 12,8%.

Η κατάσταση στην Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος παχυσαρκίας στους ενήλικες είναι υψηλότερος, φτάνοντας το 16,3%. Τα ίδια στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους έχουν αυξημένο βάρος. Αυτά τα δεδομένα σκιαγραφούν την εικόνα του προβλήματος του βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: protothema.gr