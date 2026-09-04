Νέες ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά: Η λίστα του ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) επικαιροποίησε και δημοσιοποίησε πρόσφατα τη νέα λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων που βρίσκονται σε έλλειψη στην ελληνική αγορά. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών υγείας, όπως οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, όσο και των ίδιων των ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η ομαλότερη διαχείριση της κατάστασης και η αποφυγή προβλημάτων στην πρόσβαση σε απαραίτητες θεραπείες. Οι ελλείψεις αφορούν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα ασθενών με διαφορετικές ανάγκες.

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη λίστα ελλείψεων

Στη νέα λίστα που εξέδωσε ο ΕΟΦ, περιλαμβάνονται σημαντικά φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων και την υποστήριξη της υγείας των πολιτών. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ελλειπόντων φαρμάκων συγκαταλέγονται αντιψυχωτικά σκευάσματα. Αυτά είναι απαραίτητα για ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, καθώς η απουσία τους μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και την καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της επιληψίας. Η επιληψία είναι μια χρόνια νευρολογική πάθηση που απαιτεί συνεχή και αδιάλειπτη φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο των κρίσεων. Η έλλειψη αυτών των φαρμάκων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Επίσης, στη λίστα εντοπίζονται ελλείψεις σε φάρμακα για τον θυρεοειδή, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση των ορμονών σε ασθενείς με διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, όπως ο υποθυρεοειδισμός.

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της λίστας είναι η αναφορά σε εμβόλια που παρουσιάζουν έλλειψη. Τα εμβόλια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η απουσία τους μπορεί να επηρεάσει προγράμματα εμβολιασμού και να δημιουργήσει κενά στην ανοσοποίηση του πληθυσμού, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες.

Ο ρόλος του ΕΟΦ στην ενημέρωση και την αντιμετώπιση

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει υιοθετήσει μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των ελλείψεων φαρμάκων. Η διαδικασία αυτή της επικαιροποίησης και δημοσίευσης των λιστών πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή πληροφοριών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο βασικός στόχος αυτής της διαφανούς πρακτικής είναι η έγκαιρη ενημέρωση. Μέσω αυτής, οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τις θεραπευτικές τους προσεγγίσεις και να ενημερώνουν τους ασθενείς τους για τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Παράλληλα, οι ασθενείς ενημερώνονται άμεσα για την κατάσταση των φαρμάκων που τους αφορούν, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες λύσεις σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιοί τους.

Η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών ως μέτρο προστασίας

Για τον αποτελεσματικό περιορισμό των ελλείψεων φαρμάκων στην ελληνική αγορά, ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει σε ένα σημαντικό μέτρο: την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες. Αυτή η απόφαση αποτελεί μια κίνηση προστασίας της εγχώριας επάρκειας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα απαραίτητα σκευάσματα παραμένουν διαθέσιμα για τους Έλληνες ασθενείς.

Η πρακτική των παράλληλων εξαγωγών εφαρμόζεται συνήθως όταν υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί σημαντικά η επάρκεια των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά. Αυτό συμβαίνει διότι τα ίδια φαρμακευτικά σκευάσματα μπορούν να διατίθενται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές σε σημαντικά υψηλότερες τιμές. Η δυνατότητα μεγαλύτερου κέρδους οδηγεί ορισμένες φαρμακαποθήκες να εξάγουν φάρμακα, δημιουργώντας έτσι κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα εντός της χώρας. Η απαγόρευση αποτρέπει αυτή την εκροή, διατηρώντας τα φάρμακα εντός Ελλάδας.

Το χρονικό πλαίσιο και η ευελιξία του μέτρου

Η ισχύουσα απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων έχει οριστεί με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, παρέχοντας ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΦ, το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 27 Νοεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δίνει τη δυνατότητα για παρακολούθηση της κατάστασης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της απαγόρευσης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν είναι αμετάβλητη. Ο ΕΟΦ διατηρεί την ευελιξία να επανεξετάσει και να προσαρμόσει το μέτρο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Ανάλογα με την πορεία της επάρκειας των φαρμάκων στην ελληνική αγορά, δηλαδή αν οι ελλείψεις επιμένουν, μειώνονται ή αυξάνονται, η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών μπορεί να τροποποιηθεί, να επεκταθεί χρονικά ή ακόμα και να παραταθεί πέραν της αρχικής ημερομηνίας. Αυτή η ευελιξία κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φάρμακα και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis