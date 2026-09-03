Καφές και εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι νέες μελέτες για τη γνωστική υγεία

Για πολλούς, η έναρξη της ημέρας συνδέεται άρρηκτα με το πρώτο φλιτζάνι καφέ, καθώς η καφεΐνη είναι γνωστό ότι ενισχύει την προσοχή και την επαγρύπνηση. Η δράση της στο κεντρικό νευρικό σύστημα οδηγεί σε λιγότερη υπνηλία και καλύτερη συγκέντρωση, αποτελέσματα που δεν είναι απλώς ψυχολογικά. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η επιστημονική έρευνα έχει επεκταθεί, εξετάζοντας κατά πόσο αυτή η καθημερινή συνήθεια μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που γερνά ο εγκέφαλός μας. Τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα παρέχουν ενδιαφέρουσες, αν και όχι απόλυτες, απαντήσεις.

Η μεγάλη μελέτη του JAMA και τα ευρήματά της

Τον Φεβρουάριο του 2026, ερευνητές από το Harvard και συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά κέντρα δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA μια εκτενή μελέτη. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ καφέ, καφεΐνης και γνωστικής υγείας, αναλύοντας δεδομένα από 131.821 Αμερικανούς επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 86.606 γυναίκες και 45.215 άνδρες, οι οποίοι ήταν μέρος των μακροχρόνιων μελετών Nurses’ Health Study και Health Professionals Follow-up Study.

Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων διήρκεσε έως και 43 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν 11.033 περιστατικά άνοιας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη κατανάλωση καφέ με καφεΐνη συσχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν ευνοϊκότεροι δείκτες υποκειμενικής γνωστικής λειτουργίας. Η ισχυρότερη συσχέτιση εντοπίστηκε σε άτομα που κατανάλωναν περίπου 2 έως 3 φλιτζάνια καφέ ημερησίως.

Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν έδειξε την ίδια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της καφεΐνης, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι αποτελεί τον μοναδικό προστατευτικό παράγοντα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι δείχνει συσχέτιση και όχι άμεση απόδειξη ότι ο καφές αποτρέπει την άνοια.

Η σχέση τύπου U και η μέτρια κατανάλωση

Η επιστήμη σπάνια προσφέρει απλές και μονοδιάστατες απαντήσεις, και η περίπτωση του καφέ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια μεγάλη μετα-ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης το 2026, συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερους από 450.000 ανθρώπους, προερχόμενα από δέκα διαφορετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης έδειξαν μια ενδιαφέρουσα σχέση: η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Ωστόσο, καθώς η κατανάλωση αυξανόταν πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, το πιθανό όφελος άρχιζε να μειώνεται, ενώ ο κίνδυνος άνοιας εμφάνιζε τάση ανόδου. Αυτή η καμπύλη, όπου ο χαμηλότερος κίνδυνος βρίσκεται στη μέση και ο κίνδυνος αυξάνεται στα δύο άκρα της κατανάλωσης, είναι αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «σχέση τύπου U».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr