Τα άτυπα ωράρια εργασίας βλάπτουν σοβαρά την υγεία, σύμφωνα με γαλλικό οργανισμό

Ο γαλλικός οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES) επισημαίνει ότι οι «άτυπες ώρες» εργασίας προκαλούν σοβαρή βλάβη στην υγεία των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, ο οργανισμός ζητά την άμεση μεταρρύθμιση της ισχύουσας γαλλικής νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτών των ωραρίων.

Τι θεωρούνται «άτυπα ωράρια»

Προκειμένου να προσδιορίσει τα «άτυπα ωράρια» εργασίας, ο ANSES έχει ορίσει τρεις βασικούς τύπους. Ο πρώτος περιλαμβάνει την εργασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο δεύτερος αφορά τις πολλές ώρες εργασίας, δηλαδή πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα ή και περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα.

Ο τρίτος τύπος αφορά τις βάρδιες που πραγματοποιούνται μεταξύ 5 π.μ. και 8 π.μ., καθώς και εκείνες που εκτελούνται μεταξύ 7 μ.μ. και μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τον γαλλικό οργανισμό, τα συγκεκριμένα ωράρια αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού, που κυμαίνεται από 55% έως 75%.

Αυτά τα ωράρια επηρεάζουν πρωτίστως υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές, φροντιστές, πωλητές, ταμίες, εργάτες συντήρησης, βοηθούς κατ’ οίκον φροντίδας, αρτοποιούς, μάγειρες και σερβιτόρους, μεταξύ άλλων επαγγελμάτων.

Επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητα

Ο επιστημονικός διευθυντής για την «υγεία και την εργασία» της ANSES αναφέρει την ύπαρξη «πολλής επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας στην υγεία, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή». Η εργασία τα σαββατοκύριακα θεωρείται επίσης επιζήμια για την προσωπική ζωή.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι τα άτυπα ωράρια επηρεάζουν την ψυχική υγεία, οδηγώντας σε κατάθλιψη και άγχος. Παράλληλα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία, προκαλώντας διαταραγμένο ύπνο, πόνους, κόπωση, μυοσκελετικές διαταραχές και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων. Το «χρέος ύπνου», το άγχος και η διαταραχή της οικογενειακής ζωής συσσωρεύονται.

Όπως εξηγεί ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES, «Θα αναρρώνετε λιγότερο, θα έχετε λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο, με συνέπειες για τη γενική σας κατάσταση, την ψυχική σας υγεία». Προσθέτει επίσης ότι «Όταν βλέπετε τον/την σύζυγό σας και τα παιδιά σας μόνο για λίγο, όταν δεν μπορείτε να δείτε τους φίλους σας, αυτή η αποσύνδεση από τους συλλογικούς ρυθμούς υποβαθμίζει την κοινωνική και οικογενειακή σας ζωή και μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την υγεία σας».

Προτάσεις για καλύτερη ρύθμιση

Ο οργανισμός ANSES καταλήγει ότι οι άτυπες ώρες εργασίας «πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο». Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν μπορούν να αποφευχθούν, προτείνεται να ρυθμίζονται καλύτερα.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ορισμένες από τις προστασίες που παρέχονται ήδη για τη νυχτερινή εργασία, όπως η ιατρική παρακολούθηση και οι ειδικές διατάξεις για τις εγκύους. Ο ANSES πιστεύει ότι ένας νομικός ορισμός των ατύπων ωρών εργασίας θα συμβάλει στην καλύτερη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr